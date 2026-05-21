Capacitación de la APSV para inspectores de tránsito en la sede comunal

Durante la mañana del miércoles se desarrolló una importante jornada de capacitación en la sede comunal, organizada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), destinada a los inspectores de tránsito de la localidad.

De la actividad participaron además la Juez de Faltas, Dra. Jorgelina Reigert, y la coordinadora del área de tránsito, Silvana González, quienes acompañaron al personal en esta instancia de formación y actualización.

La Presidente Comunal, Lic. Zulma Maciel, estuvo presente durante la capacitación, reafirmando el compromiso de la gestión comunal con la capacitación permanente del personal y el fortalecimiento de las herramientas vinculadas a la prevención y la seguridad vial.

Según se informó, la jornada tuvo como objetivo brindar herramientas para el correcto labrado de actas provinciales y unificar criterios jurídicos y administrativos, buscando optimizar las tareas de control, fiscalización y prevención en la vía pública.

Desde la comuna destacaron la importancia de este tipo de encuentros, que permiten continuar profesionalizando el trabajo de los inspectores y mejorar las acciones orientadas a la seguridad de todos los vecinos.