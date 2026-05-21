Zenón Pereyra busca llegar a la ONU Turismo como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo

En la mañana de la radio dialogamos con Nicolás Salcedo, integrante de la Secretaría de Turismo de Zenón Pereyra, quien brindó detalles sobre la importante postulación de la localidad santafesina al programa internacional “Best Tourism Villages” de ONU Turismo.

La candidatura fue presentada oficialmente por la provincia de Santa Fe y posiciona a Zenón Pereyra entre los pueblos argentinos que aspiran a representar al país en uno de los reconocimientos más importantes del turismo rural a nivel mundial. La iniciativa, impulsada por Naciones Unidas a través de ONU Turismo, distingue a comunidades rurales que conservan su identidad, patrimonio cultural y natural, y promueven un desarrollo turístico sostenible.

Durante la entrevista, Salcedo destacó que Zenón Pereyra posee características únicas que la convierten en una candidata especial. Uno de los aspectos más llamativos es su histórica relación con la masonería, reflejada en el diseño urbano del pueblo, que cuenta con un singular trazado de 33 calles y ángulos vinculados al simbolismo masónico. Además, la localidad conserva edificaciones históricas con detalles y simbologías ocultas, como el compás y la escuadra, que forman parte de su identidad cultural.

Otro de los grandes atractivos de la localidad es el Museo Bucci, reconocido por resguardar parte de la historia del automovilismo argentino y el legado de la familia Bucci, pionera en el desarrollo automotor nacional.

La competencia internacional “Best Tourism Villages” se realiza desde 2021 y tiene como objetivo reconocer pueblos de menos de 15 mil habitantes que se destaquen por preservar sus tradiciones, proteger el patrimonio y generar turismo sustentable como motor de desarrollo local. Entre los requisitos principales, ONU Turismo evalúa aspectos como sostenibilidad ambiental, infraestructura, conectividad, gobernanza, identidad cultural y participación de la comunidad.

En esta edición 2026, Argentina recibió un récord de 56 postulaciones provenientes de 19 provincias. De ese total, solamente ocho pueblos serán seleccionados para representar al país ante ONU Turismo. La evaluación nacional se desarrolla durante mayo y los elegidos serán anunciados el 29 de mayo. Posteriormente, la ONU analizará las candidaturas internacionales y los resultados finales se conocerán entre octubre y diciembre de este año.

Santa Fe presentó dos postulaciones: Cañada Rosquín y Zenón Pereyra, consolidando el crecimiento del turismo de identidad en pequeñas localidades de la provincia.

Argentina ya cuenta con antecedentes destacados dentro del programa internacional. En años anteriores fueron reconocidos pueblos como Caspalá, La Carolina, Trevelin, Gaiman, Villa Tulumba, Caviahue-Copahue, Maimará y Colonia Carlos Pellegrini.

Desde la comuna de Zenón Pereyra destacaron que esta postulación representa una enorme oportunidad para mostrar al mundo la historia, la cultura y la identidad de la localidad, además de potenciar el turismo y el desarrollo económico regional.