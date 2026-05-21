Compensación económica tras una separación: cómo se tramita y en qué casos corresponde

El abogado Alfredo Cattani del Estudio Jurídico Cattani Curia & Asociados explicó en Radio María Juana cómo funciona la compensación económica luego de una ruptura matrimonial o convivencial, una figura contemplada en el Código Civil y Comercial de la Nación que busca equilibrar situaciones de desigualdad económica generadas tras la separación.

Según detalló el profesional, este derecho puede solicitarse tanto en casos de divorcio como en uniones convivenciales, cuando una de las partes queda en una situación económica desfavorable producto de la relación y de la ruptura. La ley contempla que exista un “desequilibrio manifiesto”, es decir, que una persona haya resignado oportunidades laborales, crecimiento profesional o ingresos durante la convivencia para dedicarse al hogar, al cuidado de hijos o al acompañamiento de la actividad del otro integrante de la pareja.

Cattani explicó que la compensación económica no funciona como una “multa” ni como un reparto automático de bienes, sino que cada caso debe analizarse de manera particular. El monto no está establecido de antemano y es el juez quien evalúa distintos factores: el tiempo de convivencia o matrimonio, la edad de las partes, el estado de salud, la situación patrimonial antes y después de la relación, las posibilidades de conseguir trabajo y el aporte realizado dentro del hogar.

Además, indicó que la compensación puede acordarse entre las partes o reclamarse judicialmente mediante un abogado. Puede pagarse en una sola vez, en cuotas o incluso mediante el usufructo de bienes, dependiendo de lo que se determine en cada situación.

Durante la entrevista también se brindaron ejemplos habituales: mujeres u hombres que dejaron de trabajar durante años para dedicarse a la crianza de los hijos, personas que acompañaron emprendimientos familiares sin recibir ingresos propios o convivientes que, tras décadas de relación, quedan sin posibilidades reales de reinserción laboral. En esos escenarios, la Justicia puede fijar una compensación económica para intentar equilibrar el impacto que generó la ruptura.

Por último, el abogado recordó que este tipo de reclamos tienen plazos legales para iniciarse y recomendó asesorarse rápidamente luego de la separación para conocer los derechos y opciones disponibles en cada caso.