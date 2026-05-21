Importante inversión provincial para obras hídricas en Castellanos y la región

El senador provincial Alcides Calvo destacó la importancia de la inversión que realizará el Gobierno de Santa Fe para la ejecución de obras hídricas en el Departamento Castellanos y gran parte de la región centro provincial, en el marco de la apertura de sobres de la Licitación Pública destinada a la limpieza y adecuación de canales troncales.

El acto se desarrolló en la Sociedad Rural de Sunchales y estuvo encabezado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich; el presidente provisional del Senado santafesino, Felipe Michlig; el senador Alcides Calvo y el intendente de Sunchales, Pablo Pinotti, junto a funcionarios provinciales, representantes de comités de cuenca, presidentes comunales y dirigentes regionales.

La licitación contempla trabajos estratégicos para reducir la vulnerabilidad hídrica ante posibles eventos climáticos vinculados al fenómeno “El Niño”, abarcando una extensión de 327 kilómetros de canales en toda la región.

En total se presentaron 19 empresas oferentes para ejecutar tareas que incluyen limpieza integral, desbosque, destronque y rectificación de canales, además de la incorporación de tecnología mediante estaciones hidrométricas, pluviales y meteorológicas para optimizar el monitoreo y funcionamiento del sistema hídrico.

Dentro del Departamento Castellanos, las intervenciones estarán focalizadas en sectores clave como la Cañada Sunchales y el canal El Retiro, además de tareas complementarias en los canales Vila, Cululú y Romero Corralito, beneficiando directamente a productores agropecuarios, caminos rurales y localidades de la región.

Calvo remarcó que estas obras forman parte de una planificación necesaria para el territorio y destacó la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de avanzar con inversiones en infraestructura hídrica.

“Anticiparnos a fenómenos climáticos como ‘El Niño’ es fundamental para reducir riesgos y proteger tanto a las zonas urbanas como al sector rural. Valoramos esta inversión porque no solo responde a una demanda histórica, sino que además incorpora tecnología y una mirada integral sobre el territorio provincial”, expresó el senador.