De basural a modelo ambiental: la historia de La Francia que convirtió la basura en trabajo, inclusión y desarrollo

En la mañana de la radio dialogamos con Vanesa Gastaldello, coordinadora ambiental e integrante de la municipalidad de la localidad cordobesa de La Francia, quien contó el importante trabajo ambiental que permitió al municipio erradicar completamente el basural a cielo abierto y convertir los residuos en una oportunidad económica, laboral y de inclusión social.

Gastaldello explicó que el proceso comenzó hace varios años con la creación del Parque Ambiental Circular, un espacio que inicialmente estaba destinado al reciclado de botellas plásticas. Con el paso del tiempo y a través de distintas gestiones, el proyecto fue creciendo e incorporando nuevas herramientas y programas vinculados al tratamiento integral de residuos.

Entre las acciones implementadas se destacan la instalación de ecopuntos para la recolección de materiales reciclables secos como papel, cartón, vidrio y plásticos, además del desarrollo de programas de compostaje mediante el chipeado de ramas y la promoción del compostaje domiciliario.

A partir de ese trabajo se crearon camas de compostaje que permiten obtener tierra fértil utilizada luego en el vivero municipal, donde se producen plantas, arbustos y plantines destinados a espacios públicos y también a la comercialización.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es el trabajo conjunto con un taller de jóvenes con discapacidad denominado “Promotores Ambientales”, quienes participan activamente en la venta de compost, el repique de plantas y distintas tareas vinculadas al cuidado ambiental, generando así inclusión y oportunidades laborales.

Finalmente, en 2024 el municipio logró cerrar definitivamente el basural a cielo abierto. Desde entonces, el 100% de los residuos domiciliarios ingresa al Parque Ambiental Circular, donde es clasificado y tratado de acuerdo a sus características.

En el caso de los residuos no reciclables, se realizan fardos que luego son vendidos a una empresa cementera para ser utilizados como combustible en hornos industriales, reduciendo el impacto ambiental y generando además recursos económicos para sostener el sistema.

Gastaldello también destacó una iniciativa innovadora desarrollada por empleados municipales: la fabricación de una trituradora de telgopor, que permite reciclar este material que habitualmente resulta muy difícil de reutilizar. El telgopor triturado actualmente se utiliza en obras públicas y también se comercializa a empresas locales.

La experiencia de La Francia se transformó en un ejemplo regional de gestión ambiental, demostrando que con planificación, educación y compromiso comunitario es posible convertir un problema histórico como la basura en una herramienta de desarrollo sustentable e inclusión social.