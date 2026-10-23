Alcides Calvo participó de una reunión del Senado santafesino con el cónsul general de Italia

El senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, participó de un encuentro institucional de la Cámara de Senadores de Santa Fe con el cónsul general de Italia en Rosario, Filippo Romano. La reunión fue encabezada por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, y contó con la presencia del vicecónsul y representantes de instituciones italianas.

Durante el encuentro se analizaron distintas posibilidades de cooperación entre Santa Fe e Italia en los ámbitos productivo, comercial, cultural, educativo e institucional. También se puso en valor la relación histórica entre ambos territorios, marcada por la inmigración italiana y los vínculos construidos a lo largo de los años en los sectores empresarial, académico, científico y social.

La reunión se enmarcó en la agenda institucional de la Cámara de Senadores, orientada a fortalecer las relaciones internacionales de la provincia, promover el intercambio y generar oportunidades para el desarrollo económico y social.

Al referirse al encuentro, Calvo destacó los lazos históricos que unen a Santa Fe con Italia y señaló la importancia de continuar generando espacios de diálogo y cooperación. En ese sentido, mencionó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea como una oportunidad para la provincia, teniendo en cuenta su capacidad agroindustrial, industrial y exportadora.

El legislador sostuvo que el desafío es transformar los procesos de integración internacional en oportunidades concretas para las empresas, los productores y los trabajadores, mediante inversiones, intercambio tecnológico y apertura de nuevos mercados.

Finalmente, remarcó la importancia de construir estas relaciones desde el territorio, acompañando a las instituciones y a los sectores productivos para favorecer su crecimiento y desarrollo.