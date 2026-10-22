La Comuna de María Juana promovió la huerta y la alimentación saludable en “El Arte de Soñar”

El Grupo Pro Huerta Comunal de María Juana participó de una nueva edición de “El Arte de Soñar”, la propuesta organizada por el Complejo Educativo Santa María de los Ángeles, donde compartió experiencias y actividades vinculadas con la huerta saludable, el cuidado del medio ambiente y la alimentación sana.

Durante la jornada, se presentó una muestra del trabajo articulado que se viene desarrollando junto a los niños y niñas de las salas de 4 y 5 años, con el objetivo de acercarlos al mundo de las plantas, las semillas y los hábitos saludables desde los primeros años de vida.

La iniciativa incluyó trabajos artesanales, plantines, semillas, degustación de dulces caseros y folletos informativos, ofreciendo a la comunidad un espacio para conocer las actividades realizadas y reflexionar sobre la importancia de una alimentación equilibrada y el cuidado de la naturaleza.

A través de estas propuestas, el Grupo Pro Huerta Comunal continúa acompañando iniciativas educativas que promueven el aprendizaje, la conciencia ambiental y la incorporación de prácticas saludables, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad, las instituciones educativas y el entorno natural.