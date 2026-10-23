Etelvina Aquino habló en Show Deportivo sobre el Torneo Abierto Sub 12 de Vóley en María Juana

En Show Deportivo dialogamos con Etelvina Aquino, quien brindó detalles sobre el Torneo Abierto Sub 12 de Vóley que se desarrollará este fin de semana en María Juana, con la participación de clubes de toda la región.

La competencia se llevará adelante el sábado 24 y domingo 25 de octubre en las instalaciones del club, en una nueva propuesta organizada por la Subcomisión de Vóley Formativo.

El certamen reunirá a jóvenes deportistas de la categoría Sub 12, en una iniciativa que busca promover el desarrollo del vóley formativo, generar espacios de competencia y favorecer el encuentro entre instituciones de distintas localidades.

Con una importante convocatoria de clubes de la región, el torneo promete dos jornadas de actividad deportiva, compañerismo y crecimiento para las futuras generaciones del vóley.

Durante la entrevista en Show Deportivo, Etelvina Aquino compartió detalles de la organización y de lo que se espera para este nuevo encuentro, que tendrá a María Juana como sede del vóley formativo regional.