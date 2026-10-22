Eva Lucero en la mañana de la radio: el dolor, los aprendizajes y el camino hacia la sanación

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En la mañana de la radio, dialogamos con Eva Lucero, terapeuta, sobre sus propuestas de acompañamiento terapéutico, los procesos de sanación, las constelaciones con caballos y la tanatología, en una charla centrada en las emociones, los conflictos personales y las oportunidades de aprendizaje que pueden surgir de las experiencias difíciles.

Durante la entrevista, Eva reflexionó sobre cómo los conflictos y los dolores que aparecen a lo largo de la vida pueden convertirse en oportunidades para reconocer situaciones pendientes, comprender nuestras emociones y revisar aquellas experiencias que todavía necesitamos trabajar. En ese sentido, planteó que aquello que no logramos aceptar o elaborar puede volver a presentarse de distintas maneras, invitándonos a mirar con mayor profundidad lo que nos sucede.

Otro de los temas abordados fue la manera en que las relaciones con los demás pueden funcionar como un espejo, ayudándonos a reconocer aspectos propios, patrones de comportamiento y emociones que muchas veces pasan inadvertidos. Desde esta perspectiva, los vínculos pueden convertirse en una oportunidad para conocernos mejor y revisar nuestra forma de relacionarnos con el entorno.

Lucero también destacó el valor del acompañamiento terapéutico para transitar determinados procesos personales. Contar con un espacio de escucha y orientación puede ayudar a ordenar lo que sentimos, encontrar nuevas perspectivas y afrontar situaciones complejas con mayores herramientas, sin tener que atravesarlas en soledad.

La conversación incluyó, además, una aproximación a las constelaciones con caballos como propuesta de trabajo vivencial y a la tanatología, disciplina vinculada con la muerte, el duelo y los procesos que acompañan las pérdidas.

La entrevista dejó una invitación a detenerse, escuchar las propias emociones y comprender que atravesar momentos difíciles también puede abrir preguntas y caminos de transformación personal, respetando los tiempos y las experiencias de cada persona.