María Juana se incorpora a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático

La Comuna de María Juana anunció su incorporación a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), una coalición de gobiernos locales que trabajan de manera conjunta para impulsar políticas ambientales y desarrollar acciones concretas frente a los efectos del cambio climático.

La decisión fue impulsada por la presidenta comunal, Lic. Zulma Maciel, y su equipo de gobierno, con el objetivo de fortalecer la gestión ambiental local y promover un modelo de desarrollo sostenible.

¿Qué es la RAMCC y cuál es su función?

La Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático es un espacio de cooperación que reúne a municipios y comunas comprometidos con la planificación y ejecución de políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y prepararse frente a las consecuencias del cambio climático.

Su trabajo incluye brindar herramientas técnicas, promover el intercambio de experiencias entre gobiernos locales y acompañar el desarrollo de planes y proyectos ambientales. Entre sus principales áreas de acción se encuentran la eficiencia energética, la forestación, la movilidad sostenible, la gestión integral de residuos y la adaptación ante fenómenos climáticos extremos.

La red busca que los gobiernos locales puedan transformar los compromisos ambientales en medidas concretas, adaptadas a las necesidades y características de cada comunidad.

La incorporación a la RAMCC también permitirá a María Juana acceder a espacios de capacitación y cooperación con otras localidades, compartir experiencias y fortalecer la planificación de políticas públicas vinculadas con el ambiente. La red impulsa, además, herramientas como los Planes Locales de Acción Climática, que ayudan a identificar las principales fuentes de emisiones y los riesgos climáticos de cada territorio para definir medidas de prevención y respuesta.

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Entre las líneas de trabajo que la Comuna busca fortalecer se encuentran la forestación, la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, el uso eficiente de los recursos y la prevención frente a fenómenos climáticos extremos.

De esta manera, María Juana se suma a una iniciativa de cooperación entre gobiernos locales que busca convertir los objetivos ambientales en acciones concretas, con planificación y continuidad en el tiempo. La adhesión abre nuevas posibilidades para desarrollar proyectos que contribuyan al cuidado del ambiente y a la construcción de una comunidad más sostenible.