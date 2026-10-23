Alimentación y envejecimiento de la piel: qué alimentos pueden ayudar a reducir las arrugas

La alimentación cumple un papel importante en la salud de la piel. Además de los cuidados diarios y la protección solar, una dieta variada, rica en frutas, verduras, frutos secos y grasas saludables, puede contribuir a proteger las células del daño ambiental y ayudar a mantener la firmeza y la elasticidad cutánea.

Un informe difundido por Infobae, a partir de una revisión de investigaciones realizada por BBC News, reunió las explicaciones de especialistas en dermatología y química de los alimentos sobre cómo determinados nutrientes pueden acompañar el cuidado de la piel a medida que pasan los años.

El sol y el paso del tiempo, dos factores importantes

La piel está expuesta diariamente a distintos factores ambientales, como la radiación ultravioleta, la contaminación y los cambios de temperatura. A esto se suma el envejecimiento natural, que implica una pérdida progresiva de colágeno, la proteína que aporta estructura y firmeza.

Frente a estos factores, determinados nutrientes pueden colaborar con los mecanismos de protección del organismo. Sin embargo, sus efectos dependen de la constancia en la alimentación y no reemplazan el uso de protector solar ni otros cuidados dermatológicos.

Zanahorias, tomates y morrones: aliados antioxidantes

Las frutas y verduras de colores intensos aportan carotenoides, compuestos antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al daño ambiental.

Entre los alimentos recomendados se encuentran las zanahorias, los tomates y los morrones, que contienen betacaroteno, licopeno y otros pigmentos beneficiosos.

El betacaroteno puede transformarse en vitamina A, necesaria para el funcionamiento y la renovación de las células de la piel. Para favorecer la absorción de los carotenoides, se recomienda consumir estos vegetales acompañados de pequeñas cantidades de grasas saludables, como el aceite de oliva.

Los especialistas señalan que los beneficios de una alimentación rica en antioxidantes requieren continuidad y pueden tardar varias semanas en manifestarse.

Mango y cítricos: fuentes de vitamina C

La vitamina C, presente en naranjas, mandarinas, limones y otras frutas, participa en la producción de colágeno y contribuye a proteger las células frente al estrés oxidativo.

El mango también aporta vitamina C y otros compuestos vegetales. Una investigación realizada en mujeres posmenopáusicas observó una reducción de algunas medidas de las arrugas tras consumir cantidades moderadas de mango durante 16 semanas.

Sin embargo, el mismo trabajo registró resultados diferentes en el grupo que consumió cantidades mayores. Los investigadores señalaron que todavía es necesario comprender las causas, por lo que estos resultados no permiten establecer una recomendación general sobre el consumo de mango para reducir las arrugas.

Frutos secos y pescado para mantener la piel saludable

Las almendras, las avellanas y las semillas aportan vitamina E, un antioxidante que ayuda a proteger las células. Algunas investigaciones también encontraron mejoras en la apariencia de las arrugas entre personas que incorporaron almendras a su alimentación durante varias semanas.

Por otra parte, alimentos como las sardinas, la caballa y el salmón aportan ácidos grasos omega-3, que participan en distintos procesos del organismo y contribuyen al mantenimiento de la barrera cutánea.

Estas grasas saludables, junto con las presentes en las semillas y los frutos secos, forman parte de una dieta equilibrada que puede favorecer la hidratación y la salud general de la piel.

La relación entre el intestino y la piel

La microbiota intestinal también podría intervenir en la salud cutánea. Una alimentación variada, con frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, contribuye al funcionamiento de los microorganismos intestinales y a la producción de compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Los alimentos fermentados, como el yogur con cultivos vivos, el chucrut y el kimchi, pueden sumar variedad a la dieta y beneficiar a la microbiota, aunque sus efectos específicos sobre las arrugas todavía requieren más investigación.

Una alimentación saludable no reemplaza la protección solar

Incorporar alimentos ricos en vitaminas, antioxidantes y grasas saludables puede contribuir al cuidado de la piel, pero ningún alimento elimina las arrugas ni detiene por sí solo el envejecimiento.

La protección frente a la radiación solar, el uso de protector solar de amplio espectro, evitar las camas solares y mantener hábitos saludables siguen siendo medidas fundamentales.

La clave está en sostener una alimentación equilibrada a lo largo del tiempo, con variedad de frutas y verduras, frutos secos, pescado y aceites saludables. Más allá de los cambios estéticos, estos hábitos favorecen la salud general y acompañan el cuidado de la piel en todas las etapas de la vida.