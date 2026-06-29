Alcides Calvo participó en Rafaela de un encuentro para debatir políticas públicas para el desarrollo productivo

El senador provincial Alcides Calvo participó este viernes en la ciudad de Rafaela de una nueva jornada de la Escuela de Ciudades, una iniciativa impulsada por la Fundación Ciudades Sin Miedo y el espacio Vamos!, destinada a fortalecer la capacitación de dirigentes de distintos puntos de la provincia y promover el intercambio de experiencias sobre políticas públicas.

La actividad, desarrollada en el Sindicato de la Carne de Rafaela, fue encabezada por la diputada nacional Caren Tepp y el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, y contó además con la participación del representante de FISFE, Mariano Ferrazzini, y del secretario de FECOFE, Ricardo Garzia, junto a referentes políticos, productivos y gremiales de toda Santa Fe.

El eje central del encuentro estuvo puesto en las políticas públicas para fortalecer la competitividad del sistema productivo, abordando los desafíos que enfrentan el agro, la industria y las ciudades. A través de exposiciones y mesas de trabajo, los participantes intercambiaron experiencias y debatieron propuestas para impulsar el desarrollo de cada localidad, combinando la mirada de jóvenes dirigentes con la experiencia de quienes actualmente tienen responsabilidades de gestión.

También participaron representantes del departamento Castellanos, entre ellos el exconcejal de Rafaela Jorge Muriel, el presidente comunal de Tacural Adrián Solá, las dirigentes de San Vicente Fiama Tarabella y Ludmila López, además de dirigentes de María Juana y representantes de la CGT Delegación Rafaela.

Durante su intervención, Calvo destacó el valor de este tipo de espacios de formación y debate. “Es para valorar esta iniciativa y este proyecto de federalizar la política, llegando a cada localidad del territorio santafesino para debatir los desafíos y la coyuntura actual desde lo productivo, lo social y lo humano. Es una propuesta que permite el aprendizaje desde una experiencia cercana, integrando la juventud con quienes ya tienen experiencia en la gestión. Se puede tener capacidad e inteligencia, pero si no se tiene sentimiento y corazón para llevar adelante las cosas, es muy difícil concretarlas. Por eso felicito a todos los presentes y especialmente a Caren Tepp y Pablo Corsalini por impulsar este espacio y traerlo al departamento Castellanos y a la ciudad de Rafaela”, expresó el legislador.