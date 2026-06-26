De María Juana a Polonia y de regreso: Carlos Miguel compartió en Radio María Juana su experiencia de trabajo en Europa

Luego de varios meses viviendo y trabajando en Europa, Carlos Miguel regresó a la Argentina y visitó los estudios de Radio María Juana para compartir en primera persona cómo fue la experiencia que lo llevó a desempeñarse en una empresa frigorífica de Polonia.

Carlos había partido en noviembre del año pasado con la expectativa de iniciar una nueva etapa laboral en el exterior. Durante la entrevista relató cómo fueron sus primeros días en un país con un idioma, una cultura y un clima muy diferentes a los de Argentina, los desafíos que debió afrontar para adaptarse y las enseñanzas que le dejó esta experiencia internacional.

En la charla también hizo referencia al trabajo dentro de la empresa frigorífica, las condiciones laborales, el ritmo de producción, la convivencia con trabajadores de distintas nacionalidades y las costumbres que fue descubriendo durante su estadía en territorio polaco. Además, contó cómo vivió el invierno europeo, las diferencias en el costo de vida y qué fue lo que más lo sorprendió de la sociedad polaca.

Tras varios meses lejos de su familia y amigos, Carlos decidió regresar al país, llevando consigo un importante aprendizaje tanto en lo profesional como en lo personal. Su testimonio refleja la realidad de muchos argentinos que buscan oportunidades laborales en el exterior y que, al mismo tiempo, deben afrontar el desafío de adaptarse a un entorno completamente distinto.

La entrevista completa puede revivirse a través de los canales digitales de Radio María Juana, donde Carlos Miguel relata con detalles una experiencia que comenzó en noviembre del año pasado y que hoy, ya de regreso en Argentina, se transforma en una valiosa historia de esfuerzo, crecimiento y superación personal.