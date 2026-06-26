Monseñor Antonio Alfredo Brasca: el sacerdote que hizo de la solidaridad una misión y dejó una huella imborrable

Cada 26 de junio se recuerda el fallecimiento de Monseñor Antonio Alfredo Brasca, una figura profundamente querida por miles de santafesinos, cuya vida estuvo marcada por el compromiso con los más humildes, la promoción de la justicia social y una fe que siempre se tradujo en acciones concretas. Falleció el 26 de junio de 1976, apenas tres meses después del inicio de la última dictadura militar argentina, en un contexto de persecución y violencia que alcanzó también a numerosos integrantes de la Iglesia comprometidos con los sectores populares.

Nacido el 2 de julio de 1908 en la provincia de Santa Fe, Brasca fue ordenado sacerdote en 1932 y dedicó más de cuatro décadas al servicio pastoral. Su ministerio se desarrolló principalmente en la diócesis de Santa Fe, donde dejó una profunda marca tanto por su cercanía con la gente como por su incansable trabajo social.

Un pastor que eligió caminar junto a los más pobres

Antonio Alfredo Brasca entendía que el Evangelio no debía quedarse únicamente en las celebraciones religiosas. Para él, la fe significaba estar presente allí donde había necesidad, sufrimiento e injusticia. Visitaba familias humildes, acompañaba a trabajadores, impulsaba obras comunitarias y promovía el acceso a la educación y a condiciones de vida más dignas para quienes menos tenían.

Durante décadas ejerció como párroco en distintas comunidades de la provincia de Santa Fe, entre ellas nuestra localidad María Juana. Fue cura en la Basílica de Guadalupe, y sirvió como párroco en los templos de Barrancas, María Juana y Rafaela, donde su figura trascendió el ámbito estrictamente religioso para convertirse en un referente social y humano. Allí promovió numerosas iniciativas destinadas a asistir a familias vulnerables, fomentar la participación comunitaria y fortalecer el compromiso de los laicos con la realidad social.

Su estilo pastoral era sencillo y cercano. Prefería recorrer los barrios, visitar enfermos, escuchar a quienes atravesaban dificultades y estar presente en los problemas cotidianos de la comunidad antes que ocupar espacios de privilegio.

La opción por los pobres en tiempos difíciles

Las décadas de 1960 y 1970 estuvieron atravesadas por profundos cambios dentro de la Iglesia Católica, especialmente luego del Concilio Vaticano II (1962-1965) y de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín (1968), que impulsaron una Iglesia más cercana a los sectores populares y comprometida con las problemáticas sociales.

Brasca abrazó plenamente ese espíritu renovador. Sin identificarse con organizaciones armadas ni con actividades políticas partidarias, defendía abiertamente los derechos de los trabajadores, acompañaba a quienes sufrían situaciones de pobreza y denunciaba las injusticias sociales.

Esa postura comenzó a despertar sospechas entre sectores conservadores y, posteriormente, entre los organismos de inteligencia que actuaban durante los años previos y posteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Bajo la mirada de la dictadura

Diversos testimonios históricos y trabajos de investigación coinciden en que Antonio Alfredo Brasca era observado con desconfianza por las fuerzas represivas debido a su permanente trabajo con los sectores más vulnerables y por su cercanía con grupos pastorales comprometidos con la realidad social.

En aquellos años, muchos sacerdotes, religiosas y laicos que trabajaban junto a los pobres fueron catalogados injustamente como “subversivos” simplemente por promover la organización comunitaria, la solidaridad o reclamar mejores condiciones de vida para la población.

Aunque no existen pruebas documentales de que Brasca haya sido detenido o víctima directa del terrorismo de Estado, sí hay numerosos relatos que señalan que su nombre figuraba entre los sacerdotes considerados “incómodos” por el régimen debido a su compromiso social. Vivía con preocupación el clima de persecución que comenzaba a instalarse en el país y acompañaba espiritualmente a muchas familias afectadas por la violencia política de la época.

Su fallecimiento

Monseñor Antonio Alfredo Brasca falleció el 26 de junio de 1976, a los 67 años de edad. Su muerte se produjo apenas tres meses después del inicio formal de la dictadura cívico-militar, cuando el país comenzaba a transitar uno de los períodos más oscuros de su historia.

Su desaparición física fue profundamente lamentada por las comunidades donde había desarrollado su ministerio. Quienes lo conocieron lo recuerdan como un sacerdote humilde, austero, profundamente humano y siempre dispuesto a tender una mano a quien más lo necesitara.

Un legado que permanece

A casi cinco décadas de su fallecimiento, Antonio Alfredo Brasca continúa siendo recordado como un pastor comprometido con el Evangelio y con la dignidad de las personas. Su vida representa el testimonio de una Iglesia cercana a la gente, capaz de acompañar el dolor, promover la justicia y trabajar silenciosamente por quienes más lo necesitaban.

En tiempos en los que muchos eligieron el silencio frente al sufrimiento ajeno, Brasca optó por mantenerse al lado de los pobres, convencido de que la fe debía expresarse en el servicio y en el compromiso cotidiano con la comunidad.

Su legado permanece vivo en la memoria de quienes compartieron su camino pastoral y en la historia de la Iglesia santafesina, como ejemplo de entrega, solidaridad y amor por el prójimo.