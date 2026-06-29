Atlético María Juana volvió a hacerlo: eliminó a San Jorge y jugará la final del Oeste Santafesino

Club Atlético María Juana escribió un nuevo capítulo en su gran presente deportivo al vencer como visitante a Atlético San Jorge por 84 a 69, resultado que le permitió quedarse con la serie semifinal por 2 a 1 y clasificar nuevamente a la final del Torneo Apertura del Oeste Santafesino.

El conjunto dirigido por Matías Fontanesi mostró personalidad y un sólido rendimiento colectivo para imponerse en condición de visitante y sellar su pasaje a la definición del certamen. El máximo anotador del encuentro fue Astulfi, con 21 puntos, mientras que Pautasso y Cornalis aportaron 17 unidades cada uno. En el elenco sanjorgense, el goleador fue Salles, con 16 puntos.

La final tendrá un condimento especial, ya que volverán a enfrentarse los dos grandes protagonistas de la competencia. Atlético María Juana y Atlético Sastre reeditarán la definición del Clausura 2025 y buscarán quedarse con el primer título de la temporada. El primer punto de la serie se disputará este lunes 29 de junio en la ciudad de Sastre, donde el “Chupa” intentará comenzar con el pie derecho una nueva final frente a su clásico rival.