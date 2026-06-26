Bomberos Voluntarios de María Juana renovará su Comisión Directiva: convocan a la Asamblea General Ordinaria

La Asociación de Bomberos Voluntarios de María Juana realizará el próximo lunes 29 de junio su Asamblea General Ordinaria, una instancia institucional de gran importancia en la que se llevará adelante la renovación total de la Comisión Directiva, debido a la caducidad de los mandatos, tal como lo establece el Estatuto de la institución.

En la mañana de Radio María Juana, dialogamos con Gabriel Cipriani, integrante de la Comisión Directiva, quien brindó detalles sobre la convocatoria e invitó a los asociados a participar de este encuentro, que se desarrollará a las 20 horas en la sede de la institución.

Durante la entrevista, Cipriani destacó la importancia de la participación de los socios en la vida institucional de Bomberos Voluntarios, remarcando que la Asamblea representa el ámbito donde se analizan las acciones desarrolladas por la entidad y se definen las autoridades que conducirán la institución durante el próximo período.

En cuanto al orden del día, se prevé la lectura y aprobación del acta anterior, la consideración de la memoria, los estados contables, notas y anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, la elección de tres asociados para suscribir el acta, la designación de la Comisión Escrutadora y, como punto central, la renovación total de la Comisión Directiva.

Desde la institución recordaron que la participación de los asociados resulta fundamental para fortalecer el funcionamiento democrático de una entidad que, desde hace años, cumple un rol esencial en la protección y el servicio a toda la comunidad de María Juana.

La entrevista completa con Gabriel Cipriani puede revivirse a través de los canales digitales de Radio María Juana.