¿Por qué la economía crece pero muchas personas no lo sienten en el bolsillo?

Por José Giménez | Chequeado.com

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

El PBI creció 2,3% interanual en el primer trimestre de 2026 y 0,7% frente al cuarto trimestre de 2025, según el INDEC. También el superávit comercial tocó el valor más alto en términos reales desde mayo de 2009.

En paralelo, el desempleo fue del 7,8% en el primer trimestre de 2026 y se mantiene en los niveles más altos desde la pandemia. También caen los salarios y el consumo popular.

El agro, la minería y el sector financiero empujaron el aumento del PBI, pero representan un porcentaje menor de la actividad y concentran menos empleo. En cambio, la industria, el comercio y la construcción, que generan más puestos de trabajo, muestran fuertes caídas.

El Producto Bruto Interno (PBI) aumentó 2,3% interanual en el primer trimestre de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Además, el superávit comercial (la diferencia entre exportaciones e importaciones) fue de US$ 3.504 millones en mayo, el valor más alto en términos reales (es decir, descontado el efecto de la inflación de Estados Unidos) desde mayo de 2009.

No obstante, lectores de Chequeado comentaron en diferentes posteos en redes sociales que esta mejora en los datos macroeconómicos no se percibe (según su criterio) en la economía cotidiana, en variables como el nivel de empleo, los salarios y el consumo.

¿Qué datos explican esta diferencia entre la situación macroeconómica y la economía personal o familiar?

Caída de empleo, salarios y consumo

La buena performance en el nivel general de actividad y en el comercio exterior contrasta con otros datos socioeconómicos.

En el primer trimestre de 2026 el desempleo fue del 7,8%, uno de los niveles más altos desde la pandemia (en igual período de 2021 fue del 10,2%). Además, la generación de puestos de trabajo en el último año estuvo motorizada por la informalidad (que aumentó 2,2 puntos porcentuales en un año) y la subocupación (1,1 puntos).

https://flo.uri.sh/visualisation/29464078/embed?auto=1

Made with Flourish • Create a chart

Por su parte, los datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación muestran que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 se perdieron 288 mil puestos de trabajo asalariados (205 mil privados y 83 mil públicos) y se dieron de alta 155 mil nuevos monotributistas.

En tanto, en abril de 2026 (último dato disponible) los salarios registrados cayeron un 8,4% real contra noviembre de 2023 (-3,5% del sector privado y -17,2% en el público), según los últimos datos del INDEC.

https://flo.uri.sh/visualisation/29497705/embed?auto=1

Made with Flourish • Create a chart

En cambio, los datos de la Secretaría de Trabajo (que, a diferencia del INDEC, no surgen de encuestas, sino de registros administrativos) muestran que en marzo el salario promedio del sector privado registrado aumentó 0,5% real respecto a igual mes de 2023.

En este escenario, el consumo popular presenta retrocesos: según el INDEC, las ventas en supermercados cayeron en abril 3,7% real interanual y se ubican 9,9% por debajo de lo registrado en noviembre de 2023.

Estudios privados (como el de la consultora Scentia, que incluye datos de comercio electrónico) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también muestran caídas en los niveles de consumo.

Los sectores ganadores y perdedores

Para entender por qué el aumento en la actividad económica no se refleja en el empleo, el salario y el consumo, hay que analizar qué sectores explican el crecimiento del PBI.

En el primer trimestre de 2026, la actividad agropecuaria, la minería y la intermediación financiera fueron los sectores que más crecieron y aportaron 1,84 de los 2,3 puntos porcentuales de crecimiento interanual.

Por el contrario, la industria y el comercio mostraron pérdidas, mientras que la construcción aumentó con respecto al primer trimestre de 2025, pero continúa debajo de los niveles de 2023.

El grupo de los “ganadores” representa actualmente el 18,5% del total de la economía. A nivel de empleo, estos sectores representan sólo el 8,9% del total de trabajos privados registrados (550 mil) y restaron 5.500 puestos en lo que va de la gestión de Milei.

En tanto, las actividades “perdedoras” aglutinan el 35,1% de la actividad económica y el 44,3% del total de empleos privados (2,7 millones): desde noviembre de 2023 perdieron 141.500 puestos de trabajo.

En conclusión, los 3 principales sectores que impulsan el aumento del PBI representan una porción menor de la actividad y el empleo, mientras que las actividades perdedoras explican un tercio del PBI y casi la mitad de los trabajos registrados.

Es decir que una caída en el nivel de actividad del segundo grupo tiene un impacto negativo en la vida cotidiana que no llega a ser compensado por el aumento del primer sector.

La opinión de los especialistas

Guido Zack, director de Economía del think tank Fundar (que preside el matemático Sebastián Ceria), dijo a Chequeado que “el crecimiento de la economía es asintomático: es un crecimiento que no se siente. Tenemos un crecimiento leve con algunas particularidades muy extrañas: caída en la inversión, en las importaciones, en el empleo (o al menos con un deterioro en el mercado de trabajo) y en la recaudación”.

Agregó: “La economía no está yendo a 2 velocidades, sino que se están configurando 2 economías en una. Una economía con sectores vinculados a las materias primas que crece y genera divisas (pero que no genera todo el resto, en particular, empleo). Y una economía que cae, que es la que genera empleo (como comercio, industria y construcción)”.

Y advirtió que “esto es lo que provoca que el aumento del PBI no se note en el bolsillo, porque si no genera empleo y los salarios se ven reducidos en términos reales, es natural que el crecimiento no se note en la calle”.

Por su parte, el economista y director ejecutivo de Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram, dijo a este medio que “es imposible que el aparato productivo que se adaptó a sobrevivir tantas décadas de anormalidad creciente sea el mismo que va a ser viable en un contexto de normalidad”.

Y concluyó: “Hay sectores que crecieron porque un funcionario decidió que había que invertir en X sector, protegió ese producto y generó una ganancia artificial. Esos empresarios terminaron ganando dinero a costa del bienestar de sus consumidores y van a decrecer o desaparecer”.