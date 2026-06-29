La Sub 13 de Atlético María Juana se quedó con el Gran Prix de AVOS disputado en casa

El pasado sábado 27 de junio se disputó en las instalaciones del Club Atlético María Juana la 3ª fecha del Gran Prix de la Asociación de Vóley del Oeste Santafesino (AVOS) para la categoría Sub 13, con encuentros desarrollados en el estadio Edgar Rivolta y en el nuevo estadio cubierto de la institución.

El conjunto local tuvo una destacada actuación a lo largo de toda la jornada. En la fase inicial cayó por 2 a 0 frente a Trebolense, pero luego se recuperó con una sólida victoria por 2 a 0 ante JURC, resultado que le permitió avanzar a la instancia de cruces.

En la etapa decisiva, las “chupaleches” mantuvieron un gran nivel de juego y superaron por 2 a 0 a Almafuerte. En la gran final volvieron a enfrentarse con Trebolense y, en un partido muy parejo y emocionante, Atlético María Juana se tomó revancha al imponerse por 2 a 1, consagrándose campeón del Gran Prix.

De esta manera, el equipo Sub 13 cerró una excelente jornada como anfitrión, logrando el primer puesto en la tercera fecha del certamen de AVOS y celebrando el título junto a su público.