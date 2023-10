Alcides Calvo participó representando al Senado de la Provincia de Santa Fe en la Semana del Clima de América Latina y Caribe 2023

Llevando la experiencia pública – privada aplicada en el territorio provincial en el desarrollo, el fomento y la promoción de la producción y la utilización de biocombustibles.

Durante la semana del 23 al 27 de octubre, en Panamá tuvo lugar la Semana del Clima de América Latina y el Caribe 2023 (LACCW 2023), una plataforma para que responsables políticos, profesionales, empresas y sociedad civil intercambien información sobre soluciones climáticas, obstáculos que superar y oportunidades en diferentes regiones, por ello el senador provincial Alcides Calvo participó como disertante en el eje temático denominado “Transición Energética y los Biocombustibles” como representante de la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe exponiendo la realidad y la política que adoptó durante estos años el gobierno provincial, junto a él expusieron además, el presidente de la fundación Nueva Generación Arginina, Diego Sueiras, el Director Superintendente de la Asociación de Productores de Biocombustibles de Brasil, Julio Cesar Minelli, la presidenta ejecutiva de la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia, Carolina Rojas Hayes, el experto internacional en Biocombustibles del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Agustín Torroba, la gerente de políticas de América Latina de Clean Air Task Force, Paula Garcia Holley, y la profesora investigadora de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Keesler.

Este eje temático planteó una introducción sobre la transición energética en la región y cómo el biodiesel puede promover y fortalecer la disminución de Gas de Efecto Invernadero en la región. Teniendo como contexto que es una región diversa en cuanto en qué momento de la transición se encuentra cada uno de ellos, se pretende demostrar que el trabajo conjunto y un alineamiento en dicha temática promoverá no solo la reducción de emisiones de gases, sino también el fomento de empleos verdes en la región y una mayor concientización ayudando a atenuar el Cambio Climático.

La Semana Regional del Clima contempla cuatro grandes áreas temáticas con vistas a aportar contribuciones enfocadas en las regiones que sirvan de base para el balance mundial, Sistemas energéticos e industria; Ciudades, asentamientos urbanos y rurales, infraestructuras y transportes; Tierras, océanos, alimentos y agua; Sociedades, salud, medios de subsistencia y economías en los que profesionales de toda Latinoamérica y el Caribe se reúnen para compartir los avances y las experiencias en cada uno de los ejes temáticos, una etapa esencial en el camino hacia la 28ª Conferencia de las Partes (COP28) en Dubai y el primer Balance Mundial (Global Stocktake) sobre el Acuerdo de París. El Balance Mundial evaluará en qué punto nos encontramos colectivamente para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados sobre la era preindustrial, pedir un cambio decisivo y para responder urgentemente a la necesidad de acelerar el progreso embarcándose colectivamente en una transformación rápida y profunda de nuestros sistemas económicos y sociales.

Durante la exposición Calvo aportaba, “Es un honor formar parte de esta cumbre y de este panel tan prestigioso, uno como representante del Estado, si bien siempre se habla de países en mi caso represento a un Estado Provincial como es la provincia de Santa Fe que siempre ha tenido una mirada en perspectiva y de futuro en cuanto al tratamiento de los residuos cuando se ha empezado a anteponer al cambio climático, en función de todas las presentaciones y exposiciones que se han dado estos días creo que hay muchísimos eslabones que hay que tratar de conciliar, en este caso en particular estamos tratando los Biocombustibles. Santa Fe es una provincia que está totalmente identificada con una matriz productiva donde se destaca el agro pero también la agroindustria, por eso coincido en que el Estado debe estar presente con la legislación correspondiente sino también fomentando las distintas directrices para que determinadas actividades no solamente puedan incentivarse sino también regularse. Desde octubre del año 2020 y como consecuencia de una ley desde el año 2017 donde se puso el foco en las energías renovables como complementarias de los combustibles fósiles y dando respuesta en el caso de nuestro país a suplir la importación de energía en altos porcentajes con una fuerte salida de divisas, es por eso que en el año 2020 se sanciona la ley de promoción de sostenibilidad del uso de biocombustibles, en la misma se plantea la dicotomía de la producción del biocombustible a raíz de los residuos de la producción de la soja entre otros, donde el aceite pasa de ser un desecho a ser de extrema utilidad como biocombustible, lo mismo puede ocurrir con el maíz y la caña de azucar entre otros productos, y de allí el razonamiento de lo que es la matriz productiva, por eso con la fuerte inserción del gobierno provincial con su mirada no solamente en el sector público para la utilización de los biocombustibles, sino un fuerte apuntalamiento en el sector privado ya sea con los incentivos y las desgravaciones impositivas para aquellas inversiones, sino también en el financiamiento de proyectos y allí quiero resaltar la fuerte inversión privada de pequeños empresarios que en la provincia le han dado un fuerte impulso al procesamiento del aceite de soja en nuestro territorio para su transformacion en biodisel generando ni más ni menos que 100.000 puestos de trabajo y un gran polo productivo. El rol de los estados nacionales, subnacionales y locales va a ser fundamental, creo que es priorizar el trabajo responsable desde legislaciones, con regulación en la provincia y a nivel nacional. Hay que marcar bien la diferencia, cuando hablamos de biocombustibles no se toca la matriz alimentaria que genera estos productos de origen agropecuario, hablamos de la correcta utilización de desechos de la producción que no tenían ningún valor adicional y hoy pasan a ser fundamentales en la matriz productiva, por ello como legisladores vamos a tratar de seguir ampliando usos alternativos del biocombustible como es en la actividad aerea y maritima a fin de reducir costos, bajar las emisiones de gas con la menor utilización de combustibles fósiles acompañando y regulando a la inversión privada”.