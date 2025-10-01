Alcides Calvo recorrió la Sociedad Italiana de María Juana y entregó una notebook a la institución

El senador provincial Alcides Calvo visitó las instalaciones de la Sociedad Italiana de María Juana, donde fue recibido por su presidenta, Cristina Bertone, y el integrante de la comisión directiva, Norberto Bertoni. Durante el encuentro se realizó un recorrido por el edificio y se mantuvo un diálogo sobre el presente de la institución, los proyectos en marcha y los desafíos a futuro.

Entre los temas abordados se destacaron la necesidad de continuar con obras de infraestructura para preservar el edificio declarado histórico provincial, el sostenimiento de las actividades culturales, la generación de propuestas que fortalezcan el vínculo intergeneracional y la búsqueda de apoyos que permitan mantener a la Sociedad Italiana como un espacio abierto y activo para toda la comunidad.

En la oportunidad, Calvo hizo entrega de una notebook en carácter de donación, destinada a la gestión administrativa de la institución. “Las instituciones intermedias son pilares fundamentales en cada comunidad. La Sociedad Italiana de María Juana, con su historia y su presente, refleja el esfuerzo de generaciones que han mantenido vivo un espacio que trasciende lo cultural, porque también es social y comunitario. Este tipo de entidades preservan nuestras raíces, promueven la identidad y fomentan el encuentro. Vamos a continuar apoyando con gestiones ante el gobierno provincial y fortaleciendo a cada institución del Departamento Castellanos que busca crecer y brindarse a la comunidad”, destacó el senador.