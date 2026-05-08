El SAMCo María Juana realizará un taller para mujeres sobre bienestar y movimiento

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El SAMCo María Juana llevará adelante un nuevo Taller para Mujeres 2026 bajo el lema “Cuerpo en movimiento, vida en plenitud”, una propuesta orientada al bienestar, la salud y el cuidado integral.

La actividad se realizará el próximo lunes 11 de mayo a las 14:00 horas en las instalaciones del SAMCo y contará con una charla a cargo de Noelia Calosso. Además, participará como invitado especial Leandro Suppo, quien aportará herramientas y conceptos vinculados al movimiento corporal y la calidad de vida.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro, aprendizaje y concientización para mujeres de la comunidad, promoviendo hábitos saludables y el cuidado físico y emocional.

Desde la institución destacaron la importancia de continuar desarrollando actividades abiertas a la comunidad que fomenten la prevención, la salud y el acompañamiento integral de las personas.

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