La Biblioteca Popular María Juana lanzó un concurso para crear el logo del Núcleo del Centro Oeste Santafesino

En la mañana de la radio visitó el estudio Magalí Robbone, presidenta de la comisión de la Biblioteca Popular María Juana, quien brindó detalles sobre el concurso destinado a crear el logo oficial del Núcleo del Centro Oeste Santafesino de Bibliotecas Populares.

La convocatoria está abierta para personas mayores de 16 años que residan en las localidades que integran el núcleo de bibliotecas. El objetivo es diseñar una identidad visual que represente el trabajo conjunto y la actividad cultural que desarrollan estas instituciones en la región.

Desde la Biblioteca destacaron la importancia de generar propuestas participativas que involucren a la comunidad y fortalezcan el vínculo con las bibliotecas populares, espacios fundamentales para la educación, la cultura y el acceso al conocimiento.

Además, se informó que quienes deseen participar podrán solicitar las bases y condiciones acercándose a la institución o comunicándose con cualquiera de los integrantes de la comisión directiva.

El concurso contará con un importante premio para el diseño ganador: una notebook CX, buscando incentivar la creatividad y la participación de jóvenes y adultos de toda la región.