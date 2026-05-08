Fanchin Muebles ya vive la pasión mundialista con promociones y sorteos especiales

Fanchin Muebles S.A. comenzó a palpitar el Mundial con una serie de promociones especiales, regalos y sorteos pensados para que los clientes puedan prepararse para vivir la máxima fiesta del fútbol.

Desde la firma anunciaron que durante todo el mes previo al Mundial estarán lanzando nuevas oportunidades, beneficios y sorpresas tanto en el local como a través de sus redes sociales y medios de comunicación de la región.

Entre las primeras promociones ya disponibles se destaca un combo que incluye un Smart TV Enova de 43 pulgadas, soporte y camiseta de la selección argentina de regalo, a un valor de $389.000 al contado efectivo o transferencia.

Además, también se encuentra disponible una promoción especial mundialista para la pava eléctrica Codini, con un precio de $21.500 al contado efectivo o transferencia.

Desde Fanchin Muebles adelantaron además que próximamente comenzarán los sorteos de camisetas de la selección argentina a través de sus redes sociales y junto a distintas radios amigas de la región.

Invitaron también a seguir las novedades en Instagram para conocer todas las promociones, regalos y lanzamientos que se irán anunciando durante las próximas semanas.

Con el lema “Siempre en su hogar”, Fanchin Muebles busca acompañar a sus clientes en la previa de un nuevo Mundial, sumando promociones y propuestas para compartir la pasión argentina en cada casa.