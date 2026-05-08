María Juana se prepara para un gran 25 de Mayo con desfile, feria y espectáculos

La localidad de María Juana vivirá una jornada especial el próximo Día de la Revolución de Mayo con una propuesta pensada para toda la familia, que combinará tradición, cultura y entretenimiento.

Uno de los principales atractivos será la participación de los históricos Patricios, quienes llegarán desde Buenos Aires para formar parte del desfile, en una iniciativa que busca promocionar la localidad a nivel regional y darle un marco destacado a la celebración.

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Desfile, instituciones y comunidad

La jornada contará con un importante desfile que incluirá la participación de la escuela de cadetes de la policía de Santa Fe, junto a alumnos de los distintos establecimientos educativos de la localidad, fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia.

Feria, gastronomía y espectáculos

Además, habrá una feria con más de 140 puestos de artesanos y emprendedores, generando un espacio para la exposición y comercialización de productos locales y regionales.

La propuesta se completará con puestos de comidas, pensados para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de una jornada al aire libre y en familia.

Cronograma de actividades

10:00 hs: Misa en la iglesia local

11:00 hs: Desfile cívico

16:00 hs: Show musical del grupo Ceibo y artistas locales

Las actividades se desarrollarán en el escenario “Emilio Vidal”, ubicado en la plaza pública San Martín, epicentro de la celebración.

Una fiesta para toda la región

Con una propuesta amplia y variada, María Juana se prepara para celebrar una de las fechas más importantes del calendario patrio, invitando a toda la comunidad y la región a ser parte de una jornada que promete historia, tradición y encuentro.