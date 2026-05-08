Gran actuación del tenis de Atlético María Juana en el Zonal disputado en Sastre

En la mañana de la radio dialogamos con Rocío Aimino, profesora de tenis del Club Atlético María Juana, quien destacó el gran desempeño de los alumnos de la institución en el Torneo Zonal organizado el pasado fin de semana por el Club Atlético Sastre.

La delegación mariajuanense tuvo una destacada participación en distintas categorías, mostrando crecimiento, compromiso y muy buenos resultados deportivos.

En Cancha Verde participaron Emma Guarda, Clara Rufino, Ciro Lozano y Hipólito Lozano, quien se consagró campeón en singles. Además, Lisandro Cattani obtuvo el subcampeonato en singles, mientras que Rocío Martinengo alcanzó el subcampeonato en dobles.

Por otra parte, en Nivel 4 representaron al club Máximo Cornalis, Geraldina Franzen y Benjamin Arregui, completando una destacada actuación de los jóvenes deportistas mariajuanenses.

Desde el cuerpo técnico resaltaron el esfuerzo y la dedicación de los chicos y chicas que continúan creciendo dentro de la disciplina, representando de gran manera a Atlético María Juana en cada competencia regional.