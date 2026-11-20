El senador provincial Alcides Calvo mantuvo un encuentro de trabajo con el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, con el objetivo de avanzar en gestiones vinculadas a infraestructura escolar, programas provinciales y distintas demandas planteadas por instituciones educativas y autoridades locales del departamento Castellanos.

Durante la reunión, uno de los temas centrales fue el programa provincial 1000 Aulas, que en el departamento Castellanos registra un total de 39 aulas construidas y en ejecución, distribuidas en 22 localidades, según informó el senador. Estas obras representan una inversión provincial superior a los $2.200 millones y son gestionadas junto a presidentes comunales, autoridades municipales y directivos de establecimientos educativos.

En ese marco, Calvo planteó la necesidad de avanzar con nuevas asignaciones para la construcción de aulas en distintas localidades del departamento, entre ellas Bella Italia, Colonia Raquel, Egusquiza, Josefina, Vila y María Juana, además de otras solicitudes presentadas por las comunidades educativas y autoridades locales.

Otro de los puntos abordados fue el Fondo de Asistencia de Necesidades Inmediatas (FANI), a partir de inquietudes y pedidos vinculados con mejoras edilicias, adquisición de equipamiento y proyectos que requieren acompañamiento del Ministerio de Educación, tanto en establecimientos públicos como de gestión privada.

El encuentro se enmarcó en la continuidad de las gestiones para acercar al Gobierno provincial las necesidades de las instituciones educativas del departamento y buscar respuestas a demandas relacionadas con las condiciones edilicias y el desarrollo de las actividades escolares.

Al respecto, Alcides Calvo expresó: “Estamos convencidos de que la educación es una de las bases fundamentales para el desarrollo de nuestras comunidades y para construir mejores oportunidades para las actuales y futuras generaciones. Por eso, es importante mantener estos espacios de trabajo con el Ministro de educación Goity, valoramos su predisposición para acercar las necesidades de nuestras escuelas y acompañar las gestiones que permitan mejorar su infraestructura y fortalecer la tarea educativa en todo el Departamento Castellanos”.

La agenda educativa continúa siendo uno de los ejes de articulación entre representantes departamentales, gobiernos locales e instituciones, con el objetivo de impulsar obras, equipamiento y acciones que contribuyan al fortalecimiento del sistema educativo en Castellanos.