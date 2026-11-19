Fuente: Infosastre.com.ar

La ciudad de San Jorge contará con un nuevo edificio para el funcionamiento de la Justicia, luego de la firma de un convenio entre el senador departamental Esteban Motta, el intendente Juan Pablo Pellegrino y representantes de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe.

El acuerdo se concretó este miércoles en la capital provincial y establece la cesión, mediante un contrato de comodato por 30 años, de un terreno destinado a la construcción de la nueva infraestructura judicial.

El predio estará ubicado en un sector lindero al edificio municipal, una localización que permitirá concentrar servicios y facilitar el acceso de los vecinos que deban realizar trámites o gestiones vinculadas al ámbito judicial.

Tras la firma, el senador Esteban Motta destacó la importancia del proyecto para el departamento San Martín y señaló que el objetivo es consolidar a San Jorge como sede del Poder Judicial, posibilitando la gestión de más juzgados y servicios para toda la región.

Por su parte, el intendente Juan Pablo Pellegrino remarcó que la iniciativa permitirá mejorar el funcionamiento operativo de la Justicia y optimizar los recursos, además de garantizar un mejor acceso para los habitantes de San Jorge y de las localidades del departamento.

La construcción del nuevo edificio busca acompañar el crecimiento de la actividad judicial en la región y fortalecer la infraestructura disponible para brindar respuestas a las demandas de la comunidad.