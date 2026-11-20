En la mañana de Comunicándonos, charlamos con Beto Lora, director del grupo de teatro “Los Jubis”, quien invitó a la comunidad a disfrutar de una nueva propuesta humorística que se presentará este domingo 22 de noviembre en la Sociedad Italiana de María Juana.

La función, denominada “Última carcajada del año: Teatro de Risa”, propone una noche de humor con cuatro sketches nuevos, pensados para compartir risas y despedir el año de la mejor manera.

La presentación será a partir de las 20:30 horas en la Sociedad Italiana, donde los integrantes del grupo volverán a subir al escenario con una propuesta que combina humor, actuaciones y situaciones cotidianas.

Desde “Los Jubis” invitan a los vecinos a acompañarlos en esta última presentación del año y disfrutar de una noche diferente. Las entradas pueden conseguirse a través de los integrantes del grupo.

La consigna es clara: despedir el año a pura carcajada.