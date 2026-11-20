La psicología estudió durante décadas si activar los músculos de la sonrisa puede influir en el estado de ánimo. Distintos experimentos encontraron un efecto positivo, aunque pequeño, y la evidencia no respalda la idea de que una simple mueca desencadene una potente descarga de hormonas de la felicidad.

¿Es posible que una persona se sienta un poco mejor simplemente por hacer el gesto de sonreír, incluso cuando no tiene motivos para hacerlo? Lo que durante años fue una intuición popular, y también una idea debatida dentro de la psicología, cuenta hoy con investigaciones científicas que aportan evidencia sobre la conexión entre las expresiones faciales y las emociones.

La explicación se encuentra en un fenómeno conocido como hipótesis de la retroalimentación facial, que plantea que los movimientos de los músculos del rostro no son solamente una consecuencia de lo que sentimos, sino que también podrían influir, en cierta medida, en la experiencia emocional.

La idea es sencilla: así como la alegría puede provocar una sonrisa, activar voluntariamente los músculos que participan de esa expresión podría enviar señales al cerebro capaces de modificar ligeramente nuestro estado de ánimo.

La conexión entre el rostro y el cerebro

Esta teoría tiene antecedentes históricos. Ya en el siglo XIX, Charles Darwin había analizado cómo las expresiones corporales podían influir en la intensidad de las emociones. Más adelante, los investigadores William James y Carl Georg Lange desarrollaron enfoques que sostenían que la percepción de los cambios fisiológicos del cuerpo podía participar en la construcción de la experiencia emocional.

En la actualidad, la hipótesis de la retroalimentación facial propone que determinados movimientos musculares pueden influir sobre la manera en que el cerebro procesa y experimenta las emociones. Por ejemplo, fruncir el ceño podría contribuir a intensificar ciertas sensaciones negativas, mientras que elevar las comisuras de los labios y activar los músculos de las mejillas podría favorecer una sensación de bienestar.

Facial Muscles and Expressions – Classic Human Anatomy in Motion: The Artist’s Guide to the Dynamics of Figure Drawing

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Anatomy of Facial Expression | by Anatomy For Sculptors ®

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En una sonrisa intervienen especialmente músculos como el cigomático mayor, que eleva las comisuras de la boca, y otros músculos que participan en la elevación de las mejillas y la expresión de alegría. La activación de esta musculatura es uno de los mecanismos que los científicos investigan para comprender cómo las señales corporales pueden influir sobre el estado emocional.

Esto no significa que el rostro pueda controlar completamente las emociones, sino que el cuerpo y el cerebro mantienen una interacción constante.

El experimento del lápiz: una de las pruebas más conocidas

Uno de los experimentos más difundidos sobre esta teoría fue realizado en 1988 por el psicólogo Fritz Strack y sus colaboradores.

La investigación buscaba comprobar si la posición de los músculos faciales podía modificar la percepción de humor. Para ello, los participantes debían sostener un lápiz con la boca de distintas maneras.

Entre los dientes: la posición activaba músculos que se utilizan en una sonrisa, sin que necesariamente los participantes tuvieran la intención consciente de sonreír.

Entre los labios: la postura dificultaba la activación de esos músculos y limitaba la posibilidad de reproducir una sonrisa.

Mientras realizaban la tarea, los participantes observaban caricaturas. Los investigadores encontraron que quienes mantenían una posición facial asociada a la sonrisa evaluaban algunas de las caricaturas como más divertidas.

El estudio se convirtió en una referencia dentro de la psicología y fue utilizado durante años como una demostración de que las expresiones faciales podían influir en las emociones.

Sin embargo, investigaciones posteriores cuestionaron la solidez y reproducibilidad de algunos de esos resultados, por lo que la explicación no quedó cerrada.

Un estudio internacional volvió a poner a prueba la teoría

En 2022, la colaboración científica Many Smiles Collaboration realizó una investigación de gran escala que involucró a 3.878 participantes de 19 países, con el objetivo de evaluar si la activación de los músculos faciales relacionados con la sonrisa podía generar cambios en la experiencia emocional.

Los investigadores utilizaron diferentes métodos para provocar expresiones de alegría. En algunos casos, las personas imitaban una sonrisa a partir de imágenes; en otros, activaban voluntariamente determinados músculos faciales.

A multi-lab test of the facial feedback hypothesis by the Many Smiles Collaboration | Nature Human Behaviour

Los resultados mostraron que las personas que reproducían expresiones de sonrisa o activaban los músculos asociados a ella tendían a experimentar un aumento en la sensación subjetiva de felicidad.

El efecto fue estadísticamente detectable, pero de magnitud relativamente pequeña. Esto significa que sonreír puede influir en cómo nos sentimos, aunque no produce un cambio emocional intenso ni uniforme en todas las personas.

El trabajo también permitió revisar algunos de los cuestionamientos que habían surgido en investigaciones anteriores, aportando evidencia a favor de la hipótesis de la retroalimentación facial, aunque sin considerarla una explicación definitiva de las emociones.

¿Sonreír libera serotonina, dopamina o endorfinas?

Una de las afirmaciones más repetidas en redes sociales y en publicaciones sobre bienestar es que sonreír, incluso de manera forzada, provoca una liberación automática de serotonina, dopamina y endorfinas, sustancias vinculadas a diferentes procesos del organismo y a la regulación emocional.

Sin embargo, esa afirmación no cuenta con evidencia suficientemente sólida como para sostenerla de manera directa y generalizada.

Los estudios sobre retroalimentación facial se enfocan principalmente en medir cambios en la experiencia emocional de las personas, como la sensación de felicidad, alegría o diversión. No necesariamente miden una liberación hormonal o neuroquímica específica provocada exclusivamente por el gesto de sonreír.

Por eso, aunque el cerebro y el cuerpo están estrechamente conectados y las emociones involucran múltiples procesos fisiológicos, no es correcto afirmar que una mueca de sonrisa garantice un aumento determinado de serotonina, dopamina o endorfinas.

¿Se puede utilizar como una herramienta para mejorar el ánimo?

La evidencia permite pensar que una sonrisa voluntaria puede ser una pequeña herramienta para favorecer el bienestar momentáneo. En determinadas situaciones, adoptar una expresión facial positiva podría ayudar a modificar levemente la percepción emocional de una experiencia.

No reemplaza el descanso, la actividad física, las relaciones sociales, el tratamiento psicológico ni otras herramientas que pueden ser necesarias para cuidar la salud mental. Tampoco implica que una persona deba sonreír cuando está atravesando una situación dolorosa.

Pero sí aporta una perspectiva interesante: las emociones no dependen exclusivamente de lo que pensamos o de lo que sucede a nuestro alrededor. También pueden estar influenciadas por señales que nuestro propio cuerpo envía al cerebro.

Fuentes de referencia: investigaciones sobre la hipótesis de la retroalimentación facial; experimento de Fritz Strack y colaboradores (1988); estudio internacional Many Smiles Collaboration, publicado en 2022; análisis y divulgación científica de RTVE con investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y la UNE