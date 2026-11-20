En la mañana de Comunicándonos dialogamos con alumnos de 5º año de la EESOPI Nº 2040 Santa María de los Ángeles y con César Maldonado, profesor de la materia y director de la institución, quienes compartieron el trabajo realizado por los estudiantes en torno a distintas problemáticas sociales que atraviesan la actualidad y, especialmente, a las juventudes.

A lo largo de la propuesta, los chicos investigaron, analizaron y debatieron sobre diferentes temas que forman parte de la realidad cotidiana, buscando generar reflexión, intercambiar miradas y profundizar el conocimiento sobre cuestiones que impactan en la sociedad.

Entre las temáticas abordadas se encuentran la vida acelerada y el estrés cotidiano, el sedentarismo en los jóvenes, la pérdida de habilidades sociales, la reducción de la edad de imputabilidad, los trastornos de conducta alimentaria, el desuso de métodos preventivos en las relaciones sexuales y el distanciamiento de los jóvenes de la religión.

La iniciativa permitió a los estudiantes acercarse a cuestiones complejas desde una mirada crítica, poniendo en juego la investigación, el diálogo, la argumentación y el intercambio de opiniones, herramientas fundamentales en su formación.

Durante la entrevista en la radio, los alumnos y Maldonado contaron detalles del proceso de trabajo, las inquietudes que surgieron durante el abordaje de cada tema y la importancia de que la escuela sea también un espacio para debatir, comprender y reflexionar sobre los desafíos que presenta la sociedad actual.