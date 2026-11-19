La Universidad Nacional del Litoral (UNL), a través de su Centro de Idiomas, abrió las inscripciones para los cursos intensivos de verano 2027, una propuesta de formación virtual que se desarrollará durante febrero y marzo y que contempla el aprendizaje de seis idiomas.

La oferta incluye inglés, francés, italiano, alemán, portugués y coreano, este último como una de las novedades de la edición. Las propuestas están destinadas tanto a integrantes de la comunidad universitaria como al público en general, con diferentes niveles y cargas horarias según el idioma.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el martes 24 de noviembre.

La iniciativa propone aprovechar el período de verano para avanzar en el aprendizaje de lenguas extranjeras mediante un cursado intensivo, con clases virtuales y certificación de la Universidad Nacional del Litoral.

Qué idiomas se pueden estudiar y cuánto dura cada curso

La propuesta del Centro de Idiomas contempla distintas alternativas:

Inglés: niveles I al VIII, con una carga horaria de 60 horas.

niveles I al VIII, con una carga horaria de 60 horas. Alemán, francés, italiano y portugués: nivel I, con una carga horaria de 40 horas.

nivel I, con una carga horaria de 40 horas. Coreano: taller introductorio de 20 horas, destinado a quienes quieran comenzar a familiarizarse con el idioma.

El taller de coreano es una de las incorporaciones de esta edición y permitirá a los participantes iniciarse en el sistema de escritura y la lectoescritura de esa lengua.

Modalidad y fechas de cursado

Todos los cursos se dictarán de manera virtual, combinando encuentros sincrónicos a través de Zoom con actividades complementarias en la plataforma Moodle del Centro de Idiomas.

Los cursos regulares comenzarán la semana del 1 de febrero y se extenderán hasta el 23 de marzo de 2027. En el caso del taller introductorio de coreano, las clases se desarrollarán del 15 de febrero al 10 de marzo.

La organización del cursado será la siguiente:

Inglés: lunes a jueves.

lunes a jueves. Alemán, francés, italiano y portugués: martes a jueves.

martes a jueves. Coreano: lunes y miércoles.

Los encuentros sincrónicos tendrán una duración de 90 minutos y se complementarán con 30 minutos de actividades asincrónicas en el aula virtual.

Requisitos y test de nivelación

Los cursos regulares están destinados a personas a partir de los 17 años, mientras que el taller introductorio de coreano permitirá la participación de adolescentes desde los 14 años.

Para quienes quieran cursar inglés en niveles superiores al inicial, será necesario realizar un test de nivelación online, previsto para el miércoles 25 de noviembre, entre las 8 y las 22 horas, a través de la plataforma Moodle.

Cómo inscribirse

Los interesados deberán ingresar al sitio oficial de la Universidad Nacional del Litoral, en el apartado del Centro de Idiomas, donde se encuentra la información sobre aranceles, días y horarios de cursado y el formulario de inscripción.

También se pueden realizar consultas por correo electrónico a idiomas@unl.edu.ar, por teléfono al (0342) 4585613/14 o vía WhatsApp al +54 9 342 5826660.

La información oficial está disponible en www.unl.edu.ar/idiomas.

Fuente: Universidad Nacional del Litoral (UNL).