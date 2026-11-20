La jornada reunió a autoridades provinciales, directivos, docentes y estudiantes de la Escuela Técnica N.º 380. La propuesta busca promover buenas prácticas para el uso y la circulación segura de maquinaria agrícola y surgió de un proyecto educativo desarrollado por alumnos de sexto año de la institución.

María Juana fue sede este miércoles del encuentro de educación vial “Vida en Marcha G: Educación Vial en el agro”, una iniciativa destinada a fortalecer los conocimientos sobre la conducción y circulación responsable de maquinaria agrícola, tanto en caminos rurales como en rutas.

La actividad comenzó en la Casa del Bicentenario, donde la presidente comunal, Lic. Zulma Maciel, recibió a las autoridades provinciales, directivos, docentes y alumnos de sexto año de la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 380, en un espacio de diálogo e intercambio sobre la propuesta de formación.

Estuvieron presentes Roberto Bruera, director de Licencias de Conducir de la Provincia; Mauro Bertorino, director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial; Laura Lobo, coordinadora de Educación de la APSV; Sebastián Kelman, director de Capacitación y Comunicación del Observatorio Vial; y Natalia Aguirre, representante del Ministerio de Educación.

Posteriormente, la jornada continuó en las instalaciones de la Escuela Técnica N.º 380, ubicada en Mitre 741, donde se desarrolló una instancia de capacitación destinada a estudiantes y público en general.

Un proyecto nacido en las aulas

“Vida en Marcha G” surgió como una iniciativa educativa de los alumnos de sexto año de la Escuela Técnica N.º 380, coordinados por la docente Soledad Poratti, en el marco de la materia Ética Profesional.

El proyecto nació a partir de la necesidad de abordar la seguridad vial en el ámbito rural y generar herramientas de formación para quienes buscan obtener la Licencia de Conducir Clase G, que habilita para conducir maquinaria agrícola.

La propuesta fue presentada el pasado 9 de septiembre en la Feria de Comunidades de Aprendizaje y, a partir del interés que despertó, la institución avanzó en un trabajo articulado con la Agencia Provincial de Seguridad Vial y el Ministerio de Educación para concretar esta jornada en María Juana.

Uno de los objetivos planteados es que la escuela pueda convertirse en un espacio de capacitación teórica para aspirantes a obtener esta licencia, con la posibilidad de transformarse en la primera escuela agrotécnica de la provincia de Santa Fe en desarrollar una propuesta de estas características.

El encuentro permitió vincular el trabajo educativo con una problemática concreta de las comunidades agropecuarias, promoviendo la concientización sobre la convivencia entre automóviles, tractores y otros equipos agrícolas, y la importancia de incorporar prácticas responsables para prevenir siniestros viales.