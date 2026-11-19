La fecha recuerda la histórica batalla de 1845, cuando las tropas de la Confederación Argentina enfrentaron a las fuerzas navales de Inglaterra y Francia que pretendían navegar libremente los ríos interiores. Aunque militarmente los argentinos fueron superados, la resistencia se convirtió en un símbolo de la defensa de la independencia y la soberanía nacional. En 2026, el feriado se trasladará al lunes 23 de noviembre.

Cada 20 de noviembre, Argentina conmemora el Día de la Soberanía Nacional, una fecha que invita a recordar uno de los acontecimientos más importantes de la historia del país: la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845 sobre las aguas del río Paraná, cerca de la actual localidad bonaerense de San Pedro.

La jornada representa el reconocimiento a quienes defendieron el territorio, la autonomía política y los intereses económicos de la Confederación Argentina frente a las pretensiones de dos de las mayores potencias mundiales de aquella época: Inglaterra y Francia.

¿Por qué se produjo la Batalla de la Vuelta de Obligado?

Para comprender el significado de esta fecha es necesario trasladarse a mediados del siglo XIX, cuando la Argentina todavía atravesaba un complejo proceso de organización nacional, marcado por enfrentamientos internos entre unitarios y federales.

En ese contexto, Juan Manuel de Rosas era gobernador de Buenos Aires y estaba a cargo de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina.

Inglaterra y Francia buscaban ampliar sus mercados comerciales y establecer relaciones directas con las provincias del Litoral, especialmente Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Para conseguirlo, pretendían navegar libremente los ríos interiores, principalmente el Paraná y el Uruguay, sin tener que solicitar autorización a las autoridades de Buenos Aires.

La Confederación Argentina consideraba que permitir esa navegación sin su consentimiento significaba perder el control sobre sus propios territorios y recursos comerciales. También estaba en juego la posibilidad de proteger la producción local frente a la competencia de los productos extranjeros.

Las tensiones diplomáticas aumentaron hasta que ambas potencias organizaron una intervención militar conjunta, bloquearon el puerto de Buenos Aires y avanzaron con una importante flota naval por el río Paraná.

El combate: cadenas sobre el río Paraná

El 20 de noviembre de 1845, la escuadra anglo-francesa llegó a la Vuelta de Obligado, un recodo del Paraná donde el río se angosta considerablemente. Allí, las fuerzas argentinas habían preparado una estrategia defensiva para intentar detener el avance de los barcos extranjeros.

La defensa estaba al mando del general Lucio Norberto Mansilla, quien ordenó instalar cuatro baterías de artillería en la costa y colocar tres gruesas cadenas de una orilla a otra del río, sostenidas por 24 embarcaciones.

La intención era impedir el paso de los buques enemigos y aprovechar las características geográficas del lugar para dificultar su navegación.

Sin embargo, la desigualdad militar era enorme. La flota europea contaba con modernos barcos a vapor, armamento de mayor alcance y una capacidad de fuego muy superior a la de las fuerzas argentinas.

El enfrentamiento se extendió durante varias horas. Los defensores resistieron los bombardeos, pero finalmente los invasores consiguieron cortar las cadenas y atravesar la barrera defensiva.

El combate dejó numerosas víctimas entre las tropas argentinas. El propio Mansilla resultó gravemente herido mientras encabezaba una carga contra las fuerzas que habían desembarcado.

Aunque el resultado militar fue desfavorable para la Confederación, la resistencia no terminó en Obligado. La flota extranjera continuó encontrando oposición en distintos puntos del Paraná, como San Lorenzo y Tonelero.

Una derrota militar que se convirtió en un triunfo diplomático

La importancia histórica de la Vuelta de Obligado no se explica únicamente por el desarrollo del combate, sino también por sus consecuencias posteriores.

Las potencias europeas habían logrado atravesar las defensas argentinas, pero la expedición comercial no obtuvo los resultados que esperaba. La resistencia en los ríos interiores, las dificultades para comerciar y los costos de la intervención obligaron a revisar sus objetivos.

Después de varios años de negociaciones, Inglaterra y Francia terminaron firmando acuerdos diplomáticos con la Confederación Argentina.

En 1849 se alcanzó el acuerdo Arana-Southern con Gran Bretaña y, en 1850, el acuerdo Arana-Lepredour con Francia. Ambos reconocieron la soberanía argentina sobre sus ríos interiores y pusieron fin a los conflictos y bloqueos.

De esta manera, un enfrentamiento que había terminado con la derrota militar de las fuerzas argentinas se transformó en un antecedente fundamental de la defensa de la soberanía nacional.

El reconocimiento histórico del 20 de noviembre

La fecha fue establecida oficialmente como Día de la Soberanía Nacional en 1974, mediante la Ley 20.770, a partir de una iniciativa impulsada por el historiador José María Rosa.

Posteriormente, en 2010, durante el año del Bicentenario de la Revolución de Mayo, fue incorporada al calendario de feriados nacionales.

La conmemoración busca mantener viva la memoria de quienes participaron de aquella resistencia y destacar la importancia de defender la independencia, la integridad territorial y la capacidad de decidir el propio destino como Nación.

¿Cuándo será el feriado en 2026?

Aunque la conmemoración histórica se mantiene este jueves 20 de noviembre, el feriado nacional se trasladará al lunes 23.

Esto significa que el viernes 20 será una jornada laboral habitual, mientras que el lunes 23 será feriado nacional en todo el país, dando lugar a un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23 inclusive.

El traslado se realiza de acuerdo con la Ley 27.399, que establece que los feriados nacionales trasladables que coinciden con jueves o viernes pasan al lunes siguiente.

Durante el lunes 23, los trabajadores que deban cumplir sus tareas tendrán derecho a percibir la remuneración correspondiente a un feriado trabajado.

Así, cada 20 de noviembre, la Argentina vuelve a recordar la Vuelta de Obligado como un símbolo de resistencia, identidad nacional y defensa de la soberanía.