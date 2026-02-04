Alcides Calvo visitó Radio María Juana y presentó el inicio de la Copa Castellanos

En la mañana de la radio, el senador provincial Alcides Calvo visitó el estudio de Radio María Juana, donde presentó oficialmente el inicio de una nueva edición de la Copa Castellanos, uno de los torneos más importantes del fútbol regional.

Durante la entrevista, Calvo destacó la importancia del certamen como un espacio de integración deportiva y social, que reúne a clubes de todo el departamento y promueve valores como el trabajo en equipo, la inclusión y el acompañamiento a las instituciones deportivas del interior.

Además de referirse al fútbol y al comienzo de la competencia, el senador aprovechó la charla para repasar los trabajos y gestiones que viene realizando en distintas localidades del departamento Castellanos, vinculados a obras, programas de apoyo a instituciones y proyectos legislativos en marcha.

Finalmente, Alcides Calvo también habló sobre su futuro profesional y político, compartiendo su mirada sobre los desafíos que se vienen y reafirmando su compromiso de seguir trabajando en beneficio de la región y sus comunidades.

