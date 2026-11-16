El próximo martes 17 de noviembre, a las 20 horas, se realizará en la sede de la Liga Rafaelina de Fútbol la presentación oficial de la quinta edición de la Copa Departamento Castellanos 2027, una competencia que reúne a clubes de distintas localidades y que busca fortalecer la integración deportiva en la región.

El acto contará con la presencia del presidente de la Liga Rafaelina de Fútbol, Fabián Zbrun; el senador provincial Alcides Calvo; y el presidente de la Federación Santafesina de Fútbol, Carlos Lanzaro. También participarán integrantes de la comisión directiva, delegados de los clubes y representantes de los medios de comunicación.

La competencia, organizada por la Liga Rafaelina de Fútbol con el acompañamiento de la Senaduría del Departamento Castellanos, tendrá en esta edición la participación de 38 equipos y un total de 56 partidos. El inicio del certamen está previsto para el domingo 14 de febrero de 2027.

Las copas en juego y las clasificaciones

La quinta edición contará con la disputa de la Copa de Oro, cuyo campeón tendrá la posibilidad de enfrentar al Campeón Absoluto de la Liga Rafaelina de Fútbol 2027 por la Supercopa Departamento Castellanos.

Además, el ganador obtendrá la clasificación para disputar la Copa de Oro Bidepartamental Castellanos-San Cristóbal y tendrá la posibilidad de participar en la Copa Santa Fe 2028.

Por su parte, el subcampeón será consagrado campeón de la Copa de Plata y clasificará para disputar la Copa de Plata Bidepartamental Castellanos-San Cristóbal 2027.

Los más chicos también serán protagonistas

Como parte de la propuesta de integración, los encuentros de Primera División contarán con la participación de la categoría 2015 (Sub 12), que disputará partidos preliminares bajo una modalidad no competitiva.

La iniciativa busca promover la participación de los más jóvenes, generar espacios de encuentro y fortalecer el vínculo entre las instituciones deportivas de todo el departamento.

El acompañamiento a los clubes

Alcides Calvo destacó la importancia de continuar trabajando junto a la Liga Rafaelina y las instituciones deportivas, y remarcó que la llegada a una quinta edición demuestra el valor de sostener políticas de acompañamiento al deporte regional.

El senador señaló que detrás de cada club existe un importante esfuerzo de dirigentes, deportistas, familias y comunidades, y que desde la Senaduría se busca seguir generando herramientas y oportunidades para que las instituciones puedan crecer.

Con 38 equipos y una nueva edición por delante, la Copa Departamento Castellanos se prepara para continuar siendo uno de los espacios de encuentro deportivo más importantes de la región.