La Escuela Fiscal N° 398 y el Hogar de Ancianos comparten una experiencia con “El Libro de los Guardianes Mágicos”

La Escuela Fiscal N° 398 y el Hogar de Ancianos de María Juana continúan trabajando juntos en el proyecto “El Libro de los Guardianes Mágicos”, una propuesta que busca unir a niños y adultos mayores a través del intercambio de experiencias, saberes, recuerdos y emociones.

En esta oportunidad, el encuentro tuvo lugar en el Hogar de Ancianos, donde los residentes recibieron una visita muy especial: el Duende de los Mensajes. Durante una tarde de música, fotografías y deseos compartidos, los adultos mayores participaron de una actividad en la que eligieron su nombre: Elián, el Duende Mensajero.

El personaje tendrá una misión especial: llevar hasta la Escuela Fiscal los mensajes y deseos que los residentes prepararon para compartir con los chicos, convirtiéndose en un puente entre ambas generaciones.

La iniciativa propone generar espacios de encuentro en los que los más pequeños puedan preguntar, descubrir y aprender de las vivencias de las personas mayores, mientras que los residentes tienen la oportunidad de transmitir sus historias, conocimientos y enseñanzas.

A través de estas experiencias, “El Libro de los Guardianes Mágicos” fortalece los vínculos entre generaciones y demuestra el valor de construir espacios donde la infancia y la adultez mayor puedan encontrarse, compartir y aprender mutuamente.

Con Elián como mensajero, la historia continúa y los mensajes del Hogar de Ancianos llegarán a la escuela para seguir alimentando este proyecto colectivo.