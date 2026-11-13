Paulina Pietracupa llegará a Castelar con una propuesta de encuentros para sanar

En la mañana de Comunicándonos, por Radio María Juana, dialogamos con Paulina Pietracupa, médium natural, quien visitará la localidad de Castelar el próximo 19 de noviembre para realizar una jornada denominada “Encuentros para sanar”, en el salón del Club Atlético Granaderos.

Durante la entrevista, Paulina contó cómo desarrolla su trabajo, qué significa ser médium y de qué manera vive la experiencia de recibir mensajes que, según explica, provienen de personas fallecidas y están destinados a sus familiares.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro para aquellas personas que atraviesan el duelo por la pérdida de un ser querido y que, por diferentes motivos, sienten que todavía tienen asuntos pendientes, preguntas o vínculos emocionales que necesitan trabajar.

A lo largo de la charla, explicó cómo interpreta los mensajes que recibe y qué importancia les atribuye dentro de los procesos personales de quienes participan de sus encuentros. También habló sobre la posibilidad de encontrar tranquilidad, transitar el dolor y trabajar aquellos sentimientos que permanecen después de una pérdida.

“Encuentros para sanar” propone abordar los vínculos afectivos desde una perspectiva espiritual, ofreciendo un espacio para compartir experiencias y reflexionar sobre la muerte, el duelo y la continuidad de los lazos emocionales con quienes ya no están físicamente.

La actividad se realizará el próximo 19 de noviembre en el salón del Club Atlético Granaderos de Castelar. Para conocer más sobre su trabajo y la propuesta, se puede escuchar la entrevista completa realizada en Comunicándonos, por Radio María Juana.