Realizarán una conferencia sobre sedentarismo y falta de actividad física en adolescentes

El próximo lunes 16 de noviembre se llevará a cabo en María Juana una conferencia de divulgación y concientización titulada “Sedentarismo y falta de actividad física en adolescentes”, una propuesta destinada a reflexionar sobre la importancia del movimiento y los hábitos saludables durante esta etapa de la vida.

La actividad estará a cargo de Matías Dalla Fontana, psicólogo y exintegrante de Los Pumas, quien compartirá su mirada sobre esta problemática tomando como punto de partida los resultados y las inquietudes surgidas de una investigación escolar realizada por estudiantes de 5° año de la E.E.S.O.P.I. N.º 2040 “Santa María de los Ángeles”.

El trabajo fue desarrollado en el marco del espacio curricular Seminario de Investigación de Problemáticas Contemporáneas y se centra en analizar los factores socioculturales que influyen en el sedentarismo de los adolescentes de nuestra localidad.

El encuentro tendrá lugar a las 9:30 horas en las instalaciones de la Sociedad Italiana, y buscará generar un espacio de intercambio y diálogo entre instituciones, además de promover la reflexión sobre el cuidado de la salud física y el bienestar de los jóvenes.

Asimismo, durante la jornada se recibirán donaciones de útiles escolares para la Fundación “Proyecto Deporte Solidario”, de la cual Matías Dalla Fontana forma parte. De esta manera, quienes asistan podrán acompañar la propuesta también con una colaboración solidaria.

La iniciativa representa una oportunidad para poner en debate una problemática cada vez más presente en la sociedad y destacar el valor de la actividad física como parte fundamental del desarrollo integral de los adolescentes.