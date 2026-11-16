El Club Atlético María Juana comenzó con el pie derecho su participación en las semifinales del Torneo Clausura de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino (ACBOS). Este domingo, en el estadio Edgar Rivolta, el equipo auriazul derrotó a Ceci BBC de Gálvez por 79 a 66 y se adelantó en la serie.

El conjunto mariajuanense consiguió una importante victoria ante su gente, construyendo la diferencia fundamentalmente en un gran tercer cuarto, en el que se impuso por 22 a 9. Ese parcial le permitió tomar distancia en el marcador y luego administrar la ventaja durante los últimos diez minutos.

El encuentro tuvo los siguientes parciales: 24-22, 14-18, 22-9 y 19-17, reflejando un partido parejo en su primera mitad, pero que encontró a Atlético María Juana como protagonista en el complemento.

En el goleo auriazul se destacó Segundo Astulfi, máximo anotador del encuentro con 28 puntos. También aportaron Jerónimo Acevedo, con 13 unidades, y Gastón Cornalis, con 11.

Con este resultado, Atlético María Juana se quedó con el primer punto de la serie semifinal y ahora buscará cerrar la clasificación en el segundo juego, que se disputará en Gálvez, donde visitará a Ceci BBC.

El Chupa dio el primer paso y buscará seguir por el mismo camino para alcanzar la final del Torneo Clausura.