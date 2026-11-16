El Ballet «Raíces de Mi Tierra» de María Juana participó del Segundo Encuentro Nacional «Aquí Cosquín Danza 2026», que se desarrolló del 13 al 15 de noviembre en la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba, y tuvo como escenario principal el Atahualpa Yupanqui, ubicado en la tradicional Plaza Próspero Molina.

Durante las tres jornadas, la delegación mariajuanense presentó distintas propuestas coreográficas, mostrando el trabajo artístico y el crecimiento del ballet en uno de los espacios más importantes de la cultura folklórica argentina.

La participación comenzó el viernes con la interpretación de «Herida de amor», acompañada por la música en vivo de Tuly Gallardo. El sábado fue el turno de «Raigal» y de un fragmento de la obra preparada para conmemorar los 30 años de trayectoria del ballet.

Finalmente, el domingo, la agrupación presentó «Cuando se acaben las vías», en una actuación compartida con el Ballet de Danzas Folklóricas del Liceo Municipal «Olindo Strada», de la ciudad de Sastre.

La delegación contó con el acompañamiento de la presidente comunal de María Juana, Zulma Maciel, quien también fue recibida por el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali. Durante el encuentro, el mandatario le entregó el histórico Poncho Coscoíno, un reconocimiento que representa la identidad y la tradición del folklore nacional.

La presencia de Raíces de Mi Tierra en el escenario mayor de Cosquín significó una nueva oportunidad para mostrar el talento de sus bailarines, compartir experiencias con agrupaciones de distintos puntos del país y llevar la identidad cultural de María Juana a uno de los encuentros más importantes de la danza folklórica argentina.