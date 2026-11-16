Un preocupante hecho de inseguridad se registró durante la noche del domingo en María Juana, cuando dos jóvenes fueron asaltados por delincuentes que, bajo amenazas con un arma de fuego, les robaron la motocicleta en la que se movilizaban.

El episodio ocurrió alrededor de las 21:35, sobre calle Urquiza, casi en la intersección con calle Córdoba, cuando dos jóvenes llegaron a una conocida rotisería de la localidad a bordo de una motocicleta Honda Tornado de color negro.

En ese momento, fueron sorprendidos por dos sujetos que descendieron de un automóvil blanco y, a punta de pistola, los amenazaron para apoderarse del rodado.

La secuencia del asalto quedó registrada por una cámara de seguridad de un comercio cercano. En las imágenes se observa cómo el automóvil se detiene a pocos metros del lugar y dos individuos descienden rápidamente. Mientras mantienen el vehículo con una de sus puertas abiertas, esperan que sus cómplices concreten la sustracción de la motocicleta para luego escapar del lugar.

El hecho generó preocupación entre los vecinos, por la modalidad delictiva utilizada y la violencia de la situación, ocurrida en un sector de circulación habitual de la localidad.

La denuncia correspondiente fue radicada en la Comisaría IV de María Juana, donde se dio intervención para avanzar con las actuaciones e investigar lo sucedido.



