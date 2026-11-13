María Juana será sede de un encuentro de formación en educación vial sobre maquinaria agrícola

La Escuela de Educación Técnico Profesional N° 380 de María Juana llevará adelante el próximo miércoles 18 de noviembre el encuentro de educación vial “Vida en Marcha G”, una jornada de formación destinada a promover buenas prácticas en el uso y la circulación de maquinaria agrícola.

La actividad comenzará a las 18 horas en las instalaciones de la institución, ubicadas en Mitre 741, y contará con el acompañamiento del Ministerio de Educación, a través de Comunidades de Aprendizaje, y de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

La propuesta forma parte de un proyecto que comenzó a desarrollarse con los alumnos de 6° año de la Escuela Técnica 380, junto a la docente Sole Sporatti, en el marco de la materia Ética Profesional. La iniciativa surgió a partir de la necesidad de abordar una problemática vinculada directamente con el sector agropecuario: la seguridad vial en la circulación y conducción de maquinaria agrícola.

Bajo el nombre “Vida en Marcha G: Educación Vial en el agro”, los estudiantes trabajaron en una propuesta de formación teórica destinada a jóvenes de 18 años que buscan obtener la Licencia de Conducir Clase G, habilitante para conducir maquinaria agrícola.

El proyecto fue presentado el pasado 9 de septiembre en la Feria de Comunidades de Aprendizaje, donde los estudiantes pudieron compartir la experiencia y los objetivos de la iniciativa. A partir de su presentación y del interés generado, la escuela avanzó en el trabajo conjunto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial para desarrollar capacitaciones específicas.

La intención es que la institución pueda convertirse en un espacio de formación teórica para quienes necesiten obtener esta licencia, con la posibilidad de transformarse en la primera escuela agrotécnica de la provincia de Santa Fe en implementar una propuesta de estas características.

El encuentro del miércoles 18 será una nueva instancia para profundizar estos conocimientos, intercambiar experiencias y generar conciencia sobre la importancia de una conducción responsable, especialmente en caminos rurales y rutas donde circulan tractores y otros equipos agrícolas.

De esta manera, la Escuela Técnica 380 continúa impulsando un proyecto que vincula la educación con las necesidades de la comunidad y busca aportar herramientas concretas para mejorar la seguridad vial en el ámbito rural.