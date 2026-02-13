Alcides Calvo y Sergio Tivano entregaron desfibrilador y materiales al Club Sportivo Santa Clara

El senador provincial Alcides Calvo, junto al presidente comunal de Santa Clara de Saguier, Sergio Tivano, realizaron la entrega de equipamiento y materiales al Club Sportivo Santa Clara, con una inversión total de $6.300.000.

La actividad se desarrolló en las instalaciones de la institución deportiva, donde fueron recibidos por integrantes de la comisión directiva. Durante el encuentro, dialogaron sobre los proyectos deportivos que el club lleva adelante en sus distintas disciplinas y categorías, destacando el rol social y formativo que cumple en la comunidad.

En ese marco, se concretó la entrega de un Desfibrilador Externo Automático (DEA), una herramienta fundamental para la prevención y atención inmediata ante situaciones cardiopulmonares que puedan producirse tanto en la práctica deportiva como en eventos sociales que se realizan en el club. El equipo permite asistir rápidamente ante una descompensación o paro cardiorrespiratorio, complementando las maniobras de RCP y aumentando considerablemente las posibilidades de sobrevida.

Además, se entregó tejido para el cerco perimetral del estadio de fútbol y pintura exterior destinada al mantenimiento de las instalaciones deportivas y sociales.

Durante la visita, Calvo expresó su agradecimiento al presidente comunal por acercar la inquietud de dotar al club de un desfibrilador, subrayando que se trata de un espacio estratégico donde diariamente niños y jóvenes desarrollan actividades deportivas y donde también se llevan adelante celebraciones sociales.

El senador destacó que este tipo de acciones forman parte de su compromiso con las instituciones del departamento, mencionando que ya se realizaron entregas similares en otras localidades y que se continuará trabajando para fortalecer la infraestructura y seguridad de los clubes.

De esta manera, el Club Sportivo Santa Clara suma equipamiento clave para mejorar sus instalaciones y garantizar mayor seguridad a todos quienes forman parte de la institución.