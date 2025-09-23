Encuentro de Fútbol Infantil en Santa Clara de Saguier

El domingo se llevó a cabo el Encuentro Infantil organizado por el Club Sportivo Santa Clara de Saguier. Participaron las escuelitas de fútbol de Atlético María Juana y Talleres, que disfrutaron de una jornada deportiva y recreativa junto a numerosos clubes de la región.

El evento, acompañado por las familias, se desarrolló en un clima de camaradería y se destacó por el entusiasmo de los pequeños futbolistas, reafirmando el valor formativo del deporte infantil.

Con este tipo de actividades, los clubes siguen fortaleciendo el semillero que garantiza el futuro del fútbol local.