Encuentro de Fútbol Infantil en Santa Clara de Saguier

Inferiores

El domingo se llevó a cabo el Encuentro Infantil organizado por el Club Sportivo Santa Clara de Saguier. Participaron las escuelitas de fútbol de Atlético María Juana y Talleres, que disfrutaron de una jornada deportiva y recreativa junto a numerosos clubes de la región.

El evento, acompañado por las familias, se desarrolló en un clima de camaradería y se destacó por el entusiasmo de los pequeños futbolistas, reafirmando el valor formativo del deporte infantil.

Con este tipo de actividades, los clubes siguen fortaleciendo el semillero que garantiza el futuro del fútbol local.

Te puede interesar

  • Encuentro de Escuelitas de Fútbol

    El día domingo se llevó a cabo un nuevo Encuentro de Escuelas de Fútbol en la localidad de Carlos Pellegrini con la participación de Talleres…

  • ENCUENTRO DE ESCRITORES

    "Kela" Bulacio dio detalles de la participación en el Encuentro de Escritores realizado en San Jorge el domingo pasado.Escuchala en la mañana de Comunicándonos.

  • ENCUENTRO DE COROS

    La profesora Daniela Gandolfo nos contó en la mañana de Comunicándonos sobre el 1º Encuentro de Coros que se realizó el pasado jueves en la…

  • ENCUENTRO DE BOMBEROS

    Analía Kautz será parte de la delegación de 13 personas que viajan a San Luis a un encuentro de cadetes de bomberos voluntarios de todo…

  • ESCUELITA DE FÚTBOL

    "Que los chicos jueguen y se diviertan", así lo expresó Araya en el inicio de la temporada de Escuelita de Fútbol de Club Atlético Talleres…