Ale Vázquez contó en la radio los detalles de la Feria de Pro-Huerta en María Juana

En la mañana de Comunicándonos, Ale Vázquez contó detalles de la nueva Feria de Pro-Huerta que se realizará este sábado 19 de septiembre en la Plaza Pública San Martín de María Juana.

La actividad comenzará a las 14 horas y propone generar un espacio de encuentro entre vecinos, productores y emprendedores, promoviendo la producción local, la agricultura familiar y el desarrollo de huertas en los hogares.

Durante la jornada habrá diferentes productos para adquirir, entre ellos plantines variados, dulces caseros, tortas por porción, pastelitos, pan casero y tortas fritas.

Uno de los principales atractivos será también la entrega de semillas correspondientes a la temporada primavera-verano, destinadas a quienes quieran comenzar una huerta familiar o continuar con la producción en sus hogares.

Durante la entrevista, Ale Vázquez destacó la importancia de estos espacios para acompañar a quienes producen a pequeña escala y fomentar prácticas vinculadas al autoconsumo, la alimentación y el intercambio comunitario.

La Feria de Pro-Huerta es organizada por la Comuna de María Juana y tendrá entrada libre. La propuesta invita a los vecinos a acercarse al Paseo Antonio Boero, recorrer los distintos puestos, conocer los productos disponibles y acceder a semillas para comenzar la nueva temporada de huerta.