Este domingo se juega el Torneo Talleritos en Club Atlético Talleres

Este domingo 20 de septiembre, desde las 9:00, el Club Atlético Talleres será escenario de una nueva jornada de fútbol infantil con el Torneo Talleritos.

La propuesta reunirá a chicos y chicas para compartir una mañana a puro fútbol, con partidos, encuentros entre equipos y un espacio pensado también para disfrutar en familia.

Desde el club invitaron a las familias de María Juana y la zona a acercarse para acompañar a los pequeños futbolistas y compartir una jornada deportiva.

Torneo Talleritos