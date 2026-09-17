Este domingo se juega el Torneo Talleritos en Club Atlético Talleres

Este domingo 20 de septiembre, desde las 9:00, el Club Atlético Talleres será escenario de una nueva jornada de fútbol infantil con el Torneo Talleritos.
La propuesta reunirá a chicos y chicas para compartir una mañana a puro fútbol, con partidos, encuentros entre equipos y un espacio pensado también para disfrutar en familia.
Desde el club invitaron a las familias de María Juana y la zona a acercarse para acompañar a los pequeños futbolistas y compartir una jornada deportiva.
Torneo Talleritos
- 📅 Domingo 20 de septiembre
- 🕘 Desde las 9:00
- 📍 Club Atlético Talleres