María Juana se prepara para una nueva celebración de primeras comuniones

En la mañana de Comunicándonos, charlamos con Alejandra Delfino, quien contó detalles de las comuniones que se realizarán el próximo domingo en la Iglesia Santa Juana Francisca de María Juana.

Durante la entrevista, Alejandra se refirió a la preparación de los niños y las familias para este momento especial dentro de la vida de la comunidad católica.

La celebración reunirá a los chicos que recibirán por primera vez la Eucaristía, acompañados por sus familiares y por integrantes de la comunidad parroquial.

Delfino también compartió detalles sobre la organización de la jornada y destacó el acompañamiento de las familias durante todo el proceso de preparación para este sacramento.