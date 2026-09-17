Beti Fernández contó en la radio sobre las actividades a beneficio de la Iglesia

En la mañana de Comunicándonos, charlamos con Beti Fernández, quien contó detalles de las distintas iniciativas que se están llevando adelante para colaborar con la Iglesia.

Durante la entrevista, Fernández habló sobre la venta de choripanes a beneficio, una propuesta que busca reunir fondos y acompañar las necesidades de la institución.

También se refirió a la venta de bonos contribución, otra de las alternativas impulsadas para recaudar dinero y continuar sosteniendo las actividades y proyectos de la Iglesia.

Beti destacó la importancia del acompañamiento de la comunidad y de la participación de los vecinos en estas propuestas solidarias, que permiten sumar recursos a través de la colaboración de todos.