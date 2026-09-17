Lucas Ferrero contó en la radio cómo fue el curso regional de rescate vehicular

En la mañana de Comunicándonos, charlamos con Lucas Ferrero sobre el Curso Regional de Rescate Vehicular que se llevó adelante durante el pasado fin de semana en las instalaciones del cuartel de Bomberos Voluntarios.

La capacitación estuvo destinada a aspirantes a Bomberos Voluntarios y aspirantes a Suboficiales Subalternos, quienes participaron de una jornada que combinó formación teórica y práctica.

Durante la primera instancia se trabajó sobre conceptos, procedimientos y herramientas fundamentales para intervenir ante emergencias vehiculares. Luego, los participantes llevaron esos conocimientos al terreno mediante diferentes ejercicios y técnicas de rescate.

Ferrero explicó en la entrevista la importancia de este tipo de capacitaciones, que permiten a los futuros bomberos incorporar herramientas para actuar de manera organizada y segura frente a situaciones que requieren una rápida respuesta.

El curso también permitió fortalecer el trabajo en equipo y la aplicación de protocolos de actuación, aspectos fundamentales dentro de las tareas de rescate.

La jornada contó con la participación de instructores, aspirantes y distintos cuerpos de Bomberos Voluntarios de la región, en una nueva instancia de formación y preparación para quienes se encuentran transitando su camino dentro de la institución.