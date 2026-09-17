Rafaela y el departamento Castellanos son escenario de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El departamento Castellanos se convirtió durante estos días en uno de los escenarios de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con competencias internacionales que tienen como sedes a Rafaela y distintos espacios deportivos de la región.

El Microestadio de Rafaela, el Velódromo y la pista de BMX reciben a deportistas de diferentes países que participan de esta competencia, generando un importante movimiento deportivo y la posibilidad de que la comunidad pueda acercarse a disfrutar de disciplinas de alto nivel.

Este miércoles, el boxeo fue protagonista en el Microestadio de Rafaela, donde se desarrollaron distintos combates con la participación de representantes de varios países. La jornada contó además con la presencia de estudiantes secundarios de localidades del departamento Castellanos y público en general.

Durante la actividad estuvo presente el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, acompañado por el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, el senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, integrantes de su equipo de trabajo, la subsecretaria de Deporte Federado de la provincia, Silvina Rodríguez Mesón, y otros funcionarios provinciales.

Calvo destacó la importancia de que una competencia internacional de estas características tenga a Rafaela y al departamento como protagonistas y remarcó el impacto que puede generar para el deporte regional.

“Es una gran satisfacción poder vivir este acontecimiento en el Departamento Castellanos desde la ciudad de Rafaela y acompañar una competencia de esta magnitud”, señaló el senador.

En ese sentido, destacó la posibilidad de recibir a deportistas de distintos países y mostrar el potencial deportivo de la región, además de generar nuevas experiencias para los jóvenes.

Uno de los aspectos resaltados fue la participación de estudiantes secundarios de diferentes localidades del departamento, quienes tienen la posibilidad de asistir a las competencias y acercarse a disciplinas deportivas internacionales.

Calvo también puso el foco en el legado que dejarán los Juegos una vez finalizada la competencia, especialmente a partir de la infraestructura deportiva incorporada en Rafaela.

La actividad continuará durante los próximos días con nuevas competencias y jornadas de Fan Fest, mientras Rafaela y el departamento Castellanos continúan siendo parte del calendario de una de las principales competencias deportivas internacionales que recibe la provincia de Santa Fe.